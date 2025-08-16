- 21:34 Для жінок, які обрали себе: українська співачка MELANYA випустила провокативний альбом
Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню
Ми всі знаємо чудовий смак листя зеленого базиліка, яке є незмінним інгредієнтом багатьох страв. Та мало хто усвідомлює, що звичайний базилік може запропонувати набагато більше. Його темне насіння — універсальний суперпродукт, який ідеально доповнить ваш щоденний раціон. Його оцінять як ті, хто дотримується дієти, так і діабетики, пише видання Kobieta.
Насіння базиліка — це скарбниця поживних властивостей і природний спосіб піклуватися про своє здоров'я. Хоча воно все ще менш популярне, ніж чіа чи льон, воно отримує все більше визнання.
Його також називають тукмарією. При замочуванні у воді воно у кілька разів набухає, створюючи желатиноподібну оболонку. Консистенція стає більш гелеподібною. А як щодо смаку? Насіння солодкого базиліка не має запаху та нейтральне на смак. З цих причин його легко включити до свого раціону, не турбуючись про смаковий шок.
В Індії його використовують як інгредієнт десертів та безалкогольних напоїв. У Таїланді, Малайзії та Індонезії його додають до молочних чаїв, лимонадів та коктейлів. В інших частинах світу воно стає дедалі популярнішим, особливо в рослинних дієтах.
Корисні властивості насіння солодкого базиліка досить широкі. Вони діють подібно до лляного насіння, запобігаючи запорам. Насіння є багатим джерелом клітковини, що сприяє травленню, полегшує транспортування метаболічних відходів у кишківнику та забезпечує відчуття ситості.
Його комбіновані протизапальні та антиоксидантні властивості підтримують імунну систему. Компоненти, що містяться в насінні солодкого базиліка, допомагають регулювати рівень цукру в крові. Наявність вітаміну Е, численних мінералів (марганцю та цинку) та жирних кислот (включаючи омега-3) також позитивно впливає на стан шкіри та волосся.
Просто насипте 1−2 чайні ложки насіння у склянку та додайте води. Зачекайте 15 хвилин — після цього воно набухне та буде готове до вживання. Воно ідеально підходить для десертів (наприклад, пудингів), смузі та вівсянки. Ви також можете змішувати його з йогуртом.
Раніше експерти розповіли правду про користь оливкової олії для волосся. Читайте також, з чим не варто поєднувати кавун та диню та чому важливо вживати їх окремо.175
