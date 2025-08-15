41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Здоров'я та медицина

Гладке, блискуче, здорове: правда і міфи про оливкову олію для волосся

19:58 15 серпня 2025
Оливкова олія для волосся&nbsp;— Правила застосування

Оливкова олія, яка є частиною середземноморської дієти, давно відома своїми корисними властивостями, але її використання для догляду за волоссям викликає дискусії, пише KURAZH.

Переваги олії для волосся

Оливкова олія, багата на жирні кислоти, діє як зволожувальний кондиціонер, надаючи волоссю м’якість та блиск. Вона допомагає утримувати вологу, бореться з пухнастістю та посіченими кінчиками. Завдяки вітаміну Е та антиоксидантам, олія захищає волосся від ультрафіолету. Також вона має протигрибкові властивості та допомагає при свербежі та псоріазі шкіри голови.

Можливі ризики

Надмірне використання олії може зробити волосся жирним, особливо тонке. Також вона може спричинити неприємний запах та посилити лупу, оскільки грибки, що її викликають, живляться ліпідами. У деяких випадках олія може викликати алергічні реакції.

Як правильно застосовувати

1. Проведіть спочатку тест на алергію, нанісши невелику кількість олії на руку.
2. Використовуйте холоднопресовану оливкову олію (extra virgin).
3. Наносьте невелику кількість (1−2 ст. л.) на довжину та кінчики волосся, уникаючи шкіри голови.
4. Якщо все ж наносите на шкіру голови, тримайте 20−30 хвилин і ретельно змивайте.
5. Використовуйте не частіше одного разу на тиждень і не наносьте перед термоукладкою, оскільки це може пошкодити волосся.

Раніше «ФАКТИ» писали, чи можна смажити на оливковій олії.

35

