Зробіть так, і мошок та комарів більше не буде: як позбавитися від «непроханих гостей» у будинку влітку

Багато українців люблять літо, проте іноді все задоволення від літнього тепла псують комахи, які атакують людей. В Польщі від комах рятуються за допомогою висадки лаванди та герані.

Є своі ноу-хау і у українців. Про один з них розповіли у групі «Скарбничка ідей».

Можна, зокрема, приготувати засіб від комарів своїми руками — дивовижний коктейль з гвоздики та горілки. Потрібно взяти 10 бутонів гвоздики і залити їх 100 грамами горілки. Настоювати суміш тиждень, потім перелити в пульверизатор і, в разі потреби, розбризкати на тіло. Також українці використовують три прянощі, які є в шафі запасливих господинь.

Йдеться про гвоздику — потрібно помістити кілька бутонів в часточку апельсина або лимона, розклавши по квартирі. Ще один засіб — обробити нашатирем ганчірку або ватний диск, і протерти всі поверхні в квартирі.

Ще один засіб — підпалити лавровий лист і окурити його димом приміщення (поки тримається запах, комарів не буде).

