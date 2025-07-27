Посадіть лаванду та герань: як швидко та ефективно позбутись комарів у саду

Комарі, які так дошкуляють теплими літными вечорами, люблять вологі, тінисті та пишні ділянки. Якщо у вашому саду є ставки, бочки для дощової води, миски для води для домашніх тварин або навіть забуті квіткові горщики із залишками води, це ідеальні умови для процвітання комарів, пише видання Zielonyo Grodek.

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Якщо комарі постійно атакують вас, огляньте свій сад. Комахи не з’являються без причини. Часто ми — несвідомо — створюємо для них ідеальні умови життя.

Вуглекислий газ і тепло тіла — комарі можуть відчувати CO₂ на відстані до 50 метрів, і люди з вищою температурою або сильним потовиділенням стають їхніми цілями. Піт і група крові — склад поту робить деяких людей більш привабливими для комарів. Люди з I групою крові більш схильні до цього, ніж ті, хто має групу II.

Самки комарів відкладають яйця лише у воді, а личинки розвиваються у вологих кутках. Невеликій калюжі потрібно лише кілька днів, щоб виробити тисячі нових комах. Навіть найменша кількість стоячої води — це відчинені двері для комарів. Регулярне спорожнення контейнерів, висушування кутів та перевірка ставків — найпростіший та найефективніший спосіб зменшити їхню кількість у саду.

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Видаліть або накрийте всі контейнери зі стоячою водою — від квіткових кошиків до мисок. Навіть у невеликому контейнері можуть жити десятки личинок. Регулярне скошування та очищення водостічних жолобів запобіжить накопиченню води.

Посадіть у своєму саду лаванду, м’яту або герань — їхній аромат діє як природний бар’єр проти комарів. Використовуйте репеленти та олії, такі як евкаліптова, лимонна або лавандова — вони можуть ефективно допомогти захиститися від комарів. Встановіть москітні сітки та засоби для знищення комах.

Комарі ховаються в густих чагарниках, високих травах і рослинах, які забезпечують захист від сонця та вітру. Якщо ваш сад занадто густий або йому бракує циркуляції повітря, він стає ідеальним середовищем для них. Регулярна обрізка рослин, видалення бур'янів та забезпечення вентиляції ефективно зменшать комфорт комарів.

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Раніше експертка Марина Жукова порадила кілька народних засобів, які можуть захистити від настирливих комах і не перетворитися на «зебру», вкриту червоними плямами.

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