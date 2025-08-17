Відрізаєте поганий шматочок яблука та з’їдаєте решту: ця звичка може бути шкідливою для вашого здоров’я

Літом треба вволю насолодится солодкими ягодами та фруктами. Та один з найбільших їхніх недоліків полягає в тому, що вони дуже швидко псуються. Вони також чутливі до падінь та температури. Фрукти потребують належних умов зберігання, інакше швидко стають непридатними для вживання.

Нам часто неприємно викидати ціле яблуко, якщо лише маленький шматочок почав гнити. На жаль, такі фрукти більше не придатні для вживання.

Видалення гнилої частини недостатньо. Ми не знаємо, наскільки сильно заражена решта фруктів. Ми вважаємо, що з яблуком все гаразд, але насправді можемо ввести небезпечні речовини в наш організм, попереджає видання Kobieta.

Вживання частково гнилих яблук (навіть після вирізання гнилої частини) може спричинити головний біль та біль у шлунку. Це часто призводить до гострого або хронічного отруєння. У найгіршому випадку це може навіть призвести до смерті. Не варто ризикувати своїм здоров'ям та життям. Якщо фрукт починає гнити, не намагайтеся його врятувати. Просто викиньте його.

