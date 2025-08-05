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Книга рецептів

Ягідний десерт без цукру за п’ять хвилин: смачно так, як у ресторані

22:00 5 серпня 2025
Ягідний десерт. Фото кулінара Елли Іванової

Сезон ягід чудовий. Лохина, малина, чорниця — справжні коштовності природи. Не випадково ювеліри роблять прикраси, стилізуючи під ту чи іншу ягоду.

А ще ягоди — це джерело вітамінів, які дуже важливі для здоров’я. То чому б не приготувати ягідний десерт? Та ще й не використовуючи цукор вершки чи молоко? Зробіть це зараз, оскільки літній сезон проходить дуже швидко. Не встигнете озирнутися — і літо залишиться лише в спогадах. А ще варто заготовити ягоди на зиму, щоб готувати смачні десерти, навіть коли за вікном мороз і хуртовина.

Дуже важлива естетична подача страв. Заздалегідь продумайте, як подасте десерт та прикрасите його. Можна використовувати вінтажні креманки, поєднуючи їх із сучасною сервіровкою. Це модно.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом чудового смаколика.

Ягідний десерт

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  • 2 заморожені банани
  • Сік лимона
  • 200 г ягід
  • Половинка авокадо

Усі інгредієнти перебити в блендері. Подавати красиво, як у ресторані!

І смачного!

Нагадаємо рецепт кошика з лаваша з ягодами та персиками.

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Фото з альбому Елли Іванової

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