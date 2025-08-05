- 00:18 «Динамо» програло «Пафосу» домашній матч відбору Ліги чемпіонів: відеоогляд поєдинку
- 05.08 22:27 Наймодніші кольори осені-2025: можливо, одяг цих відтінків є у вашому гардеробі
- 05.08 22:00 Ягідний десерт без цукру за п’ять хвилин: смачно так, як у ресторані
- 05.08 21:31 Де б вона була, якби не батьки: коментарі Дженніфер Еністон щодо слави викликали суперечки
- 05.08 21:02 Що відбувається з організмом, коли ви спите з відкритим вікном: результати вражають
- 05.08 20:34 Довгою була його дорога додому: в бою на Донеччині загинув батько двох доньок із Полтавщини
- 05.08 20:06 Фантастична штука: готуємо яблучний штрудель
- 05.08 20:01 Зневіра і розчарування: популярна танцівниця вразила зізнанням
- 05.08 19:54 Козорогам — «Імператор», Терезам — «Справедливість», а Левам — «Сила»: Таро-прогноз на 6 серпня
- 05.08 19:41 Україна покладає на них великі надії: стали відомі подробиці про максимально засекречену ракетну програму Києва
- 05.08 19:18 У Резерв+ зʼявилася відстрочка: хто може нею скористатися
- 05.08 18:59 Росіяни збільшили жорстокість ударів: про що говорили Зеленський і Трамп телефоном
Ягідний десерт без цукру за п’ять хвилин: смачно так, як у ресторані
Сезон ягід чудовий. Лохина, малина, чорниця — справжні коштовності природи. Не випадково ювеліри роблять прикраси, стилізуючи під ту чи іншу ягоду.
А ще ягоди — це джерело вітамінів, які дуже важливі для здоров’я. То чому б не приготувати ягідний десерт? Та ще й не використовуючи цукор вершки чи молоко? Зробіть це зараз, оскільки літній сезон проходить дуже швидко. Не встигнете озирнутися — і літо залишиться лише в спогадах. А ще варто заготовити ягоди на зиму, щоб готувати смачні десерти, навіть коли за вікном мороз і хуртовина.
Дуже важлива естетична подача страв. Заздалегідь продумайте, як подасте десерт та прикрасите його. Можна використовувати вінтажні креманки, поєднуючи їх із сучасною сервіровкою. Це модно.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом чудового смаколика.
Ягідний десерт
- 2 заморожені банани
- Сік лимона
- 200 г ягід
- Половинка авокадо
Усі інгредієнти перебити в блендері. Подавати красиво, як у ресторані!
І смачного!
Нагадаємо рецепт кошика з лаваша з ягодами та персиками.
Фото з альбому Елли Іванової86
Читайте нас у Facebook
Драконам — виграш, Свиням — підказки інтуїції, а Бикам — зміни на роботі: Східний гороскоп на День стильного коня