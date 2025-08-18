- 14:43 «Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом
Курка по-фламандськи: магія з темним пивом
Фудблогерка Тетяна Юшина продовжує знайомити фоловеров зі стравами світової кухні. Якщо раніше вона ділилася рецептом ребного рієта по-французьки, то наразі розповіла, як приготувати курку по-фламандски.
«Ніжна, соковита, з карамельно-пивним соусом. Темне пиво, бекон, цибуля й трохи гірчиці творять магію — страва ніби переносить у Бельгію», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережі та рекомендує подавати страву з картопляним пюре чи багетом — щоб вимакати соус до останньої краплі!
Інгредієнти:
- Курка — 1,5−1,7 кг (або стегенця/гомілки 1,2 кг);
- Бекон — 150 г;
- Цибуля — 3 великі;
- Гриби (печериці) — 300 г;
- Борошно — 2−3 ст. л.
- Темне пиво (Leffe, Grimbergen, Guinness) — 500 мл;
- Гірчиця — 1 ст. л.;
- Мед або цукор — 1 ч. л.;
- Сіль, перець — за смаком;
- Олія для обсмаження.
Приготування:
- Курку нарізати порційно, посолити, поперчити та обваляти у борошні. Обсмажити до до золотистої скоринки.
- На жирі, що залишився від курки, підсмажити бекон, додати цибулю, нарізану півкільцями, та гриби. Пасерувати до м’якості.
- Залити бекон з цибулею та грибами темним пивом, додати гірчицю та мед, а також викласти курку.
- Тушкувати під кришкою протягом години на слабкому вогні.
Рецепт жульєну, який готуєтся з курятиною та грибами в картопляному кошику, читайне на нашому сайті.
