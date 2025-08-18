41.03 / 41.57 48.00 / 48.63
Книга рецептів

Курка по-фламандськи: магія з темним пивом

13:01 18 серпня 2025
Рецепт курки по-фламандські. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогерка Тетяна Юшина продовжує знайомити фоловеров зі стравами світової кухні. Якщо раніше вона ділилася рецептом ребного рієта по-французьки, то наразі розповіла, як приготувати курку по-фламандски.

«Ніжна, соковита, з карамельно-пивним соусом. Темне пиво, бекон, цибуля й трохи гірчиці творять магію — страва ніби переносить у Бельгію», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережі та рекомендує подавати страву з картопляним пюре чи багетом — щоб вимакати соус до останньої краплі!

Інгредієнти:

  • Курка — 1,5−1,7 кг (або стегенця/гомілки 1,2 кг);
  • Бекон — 150 г;
  • Цибуля — 3 великі;
  • Гриби (печериці) — 300 г;
  • Борошно — 2−3 ст. л.
  • Темне пиво (Leffe, Grimbergen, Guinness) — 500 мл;
  • Гірчиця — 1 ст. л.;
  • Мед або цукор — 1 ч. л.;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Олія для обсмаження.

Приготування:

  • Курку нарізати порційно, посолити, поперчити та обваляти у борошні. Обсмажити до до золотистої скоринки.
  • На жирі, що залишився від курки, підсмажити бекон, додати цибулю, нарізану півкільцями, та гриби. Пасерувати до м’якості.
  • Залити бекон з цибулею та грибами темним пивом, додати гірчицю та мед, а також викласти курку.
  • Тушкувати під кришкою протягом години на слабкому вогні.

Фото — скріншот

