Курка по-фламандськи: магія з темним пивом

Фудблогерка Тетяна Юшина продовжує знайомити фоловеров зі стравами світової кухні. Якщо раніше вона ділилася рецептом ребного рієта по-французьки, то наразі розповіла, як приготувати курку по-фламандски.

«Ніжна, соковита, з карамельно-пивним соусом. Темне пиво, бекон, цибуля й трохи гірчиці творять магію — страва ніби переносить у Бельгію», — пише фудблогерка на своїй сторінці у соцмережі та рекомендує подавати страву з картопляним пюре чи багетом — щоб вимакати соус до останньої краплі!

Інгредієнти: Курка — 1,5−1,7 кг (або стегенця/гомілки 1,2 кг);

Бекон — 150 г;

Цибуля — 3 великі;

Гриби (печериці) — 300 г;

Борошно — 2−3 ст. л.

Темне пиво (Leffe, Grimbergen, Guinness) — 500 мл;

Гірчиця — 1 ст. л.;

Мед або цукор — 1 ч. л.;

Сіль, перець — за смаком;

Олія для обсмаження.

Приготування: РЕКЛАМА Курку нарізати порційно, посолити, поперчити та обваляти у борошні. Обсмажити до до золотистої скоринки.

На жирі, що залишився від курки, підсмажити бекон, додати цибулю, нарізану півкільцями, та гриби. Пасерувати до м’якості.

Залити бекон з цибулею та грибами темним пивом, додати гірчицю та мед, а також викласти курку.

Тушкувати під кришкою протягом години на слабкому вогні.

