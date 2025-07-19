- 01:39 Усик знищив Дюбуа в 5-му раунді і став першим 3-разовим абсолютним чемпіоном світу в «нову епоху»
- 19.07 22:29 Сукня такого фасону зробить вас більш юною: секрет ефекту частково в її назві
- 19.07 22:01 Галета з малиною: тоненьке тісто та багато соковитої начинки
- 19.07 21:47 Де і о котрій годині дивитись онлайн Усик — Дюбуа 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш за титул абсолютного чемпіона світу
- 19.07 21:32 Розкрито дату весілля Селени Гомес: Тейлор Свіфт теж готується до урочистостей
- 19.07 21:03 Справді допомагає при застуді: користь курячого супу науково доведена
- 19.07 20:35 Коротке, але тепле «ріднесенька, все добре» навіки залишилися в пам’яті: на Запоріжжі загинув солдат-стрілець із Сумщини
- 19.07 20:07 Галета з томатами: приготуйте у сезон овочів, бо це дуже смачно
- 19.07 19:41 На передовій помітили новітній російський кулемет для спецпризначенців: чим він хороший і чим небезпечний для окупантів
- 19.07 19:29 Ракам — «Маг» та рішучість, Дівам — «Імператор» та відповідальність: Таро-прогноз на 20 липня
- 19.07 18:59 Скромно, але стильно: Klavdia Petrivna «розсекретила» свою квартиру
- 19.07 18:31 Справжня естетика: Меган Маркл одягла розкішну лляну сорочку за 225 доларів і викликала фурор
Жюльєн у картопляному кошику: розлітається за п'ять хвилин
Відома фудблогерка Анастасія Романенко, яка раніше поділилася рецептом «чебуреків для схуднення», розповіла, як приготувати жульен у картопляному кошику.
«ЦЕ ПРОСТО РОЗРИВ! Маю на увазі, цей пиріг розірвали на шматки за 5 хвилин», — написала вона.
Інгредієнти:
Для тіста:
500 г вареної картоплі
2 яйця
150 г борошна
1 ст. л оливкової олії
сіль
Для начинки:
300 г печериць
500 г курки
1 цибулина
спеції
Для заливки:
300 г йогурту
2 яйця
спеції
50 г твердого сиру
Спосіб приготування:
«Замісити картопляне тісто, прибрати в плівці на 15хв в холодильник. В цей час обсмажити зі спеціями дрібно нарізані цибулю, печериці та курку. Змішати заливку. У роз’ємній формі мокрими руками сформувати з тіста кошик, наповнити начинкою, додати заливку. В духовку 180° на 40хв. Посипати тертим сиром і ще на 10−15хв», — написала Анастасія Романенко.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати жульєн за пів години без використання кокотниць, необхідних у традиційному варіанті приготування цієї страви. Знадобляться тільки сковорода та продукти.298
Читайте нас у Facebook
Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня