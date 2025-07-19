Жюльєн у картопляному кошику: розлітається за п'ять хвилин

Відома фудблогерка Анастасія Романенко, яка раніше поділилася рецептом «чебуреків для схуднення», розповіла, як приготувати жульен у картопляному кошику.

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«ЦЕ ПРОСТО РОЗРИВ! Маю на увазі, цей пиріг розірвали на шматки за 5 хвилин», — написала вона.

Інгредієнти: Для тіста:

500 г вареної картоплі

2 яйця

150 г борошна

1 ст. л оливкової олії

сіль РЕКЛАМА Для начинки:

300 г печериць

500 г курки

1 цибулина

спеції Для заливки:

300 г йогурту

2 яйця

спеції 50 г твердого сиру Спосіб приготування: РЕКЛАМА «Замісити картопляне тісто, прибрати в плівці на 15хв в холодильник. В цей час обсмажити зі спеціями дрібно нарізані цибулю, печериці та курку. Змішати заливку. У роз’ємній формі мокрими руками сформувати з тіста кошик, наповнити начинкою, додати заливку. В духовку 180° на 40хв. Посипати тертим сиром і ще на 10−15хв», — написала Анастасія Романенко.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати жульєн за пів години без використання кокотниць, необхідних у традиційному варіанті приготування цієї страви. Знадобляться тільки сковорода та продукти.

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