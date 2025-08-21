Втратила бізнес у Херсоні через окупантів: українка боротиметься у США за корону на міжнародному конкурсі краси

Надія Чорна пережила окупацію рідного Херсона, втратила все, але не зневірилася. Переїхала з родиною у Миколаїв, де займається бізнесом та волонтерством. Жінка готується представити Україну на міжнародному конкурсі краси Mrs. World International у США, куди вирушає вже з титулом Mrs. Ukraine Premier. Участь у змаганні передбачає оцінку не лише зовнішності, а й професійних досягнень, харизми, талантів, соціальної активності та особистих цінностей.

ВІДЕО ДНЯ

«Моя мета — аби світ побачив красу української жінки не лише зовні, а й зсередини, — зазначила Надія. — Щоби побачили нашу силу, ніжність і неймовірну стійкість. Ці три роки показали, наскільки багато українські жінки роблять і в Україні, і за її межами. Адже ми підтримуємо родини, допомагаємо воїнам, працюємо, щоб зберегти економіку, і водночас залишаємося мамами, які дбають про безпеку своїх дітей».

Читайте також: Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США

Своєю участю, додала Надія, вона прагне нагадати не лише про війну в Україні.

«Дуже важливо, щоб світ пам’ятав, до чого призводять війни, бачачи приклад України, і щоб люди замислилися, як кожен з них може протистояти війні. Хочу не лише здобути головну корону конкурсу, а й використати цю платформу для популяризації української культури, благодійних проєктів та розповідей про Україну на світовій арені. Для мене перемога — це не лише корона, а й те, скільки людей після конкурсу згадають про Україну та відчують, що можуть підтримати нас», — каже вона.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна-2025», яка цьогоріч представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у Таїланді, стала 25-річна Софія Ткачук з Рівного.

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook