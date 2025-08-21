- 22:57 Команда Ротаня в більшості розгромлена «Фіорентиною»: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
- 22:00 Кавуновий десерт із морозивом: такого ви точно ще не їли
- 21:33 Втратила бізнес у Херсоні через окупантів: українка боротиметься у США за корону на міжнародному конкурсі краси
- 21:04 Для них це небезпечно: кому не можна їсти кавуни
- 20:45 «Ці жіночі імена стали джерелом натхнення для створення сервізів», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:35 Обожнював своїх онуків: боєць із Нікополя загинув у першому своєму бою на Донеччині
- 20:06 Печериці, запечені з сиром: за цим рецептом вийде так смачно, що не відірватись
- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
- 19:19 В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
- 18:59 «Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
- 18:39 Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року
- 18:30 Збитки державі рахуються мільярдами: ЗМІ про участь Рожкової у «банкопаді»
Втратила бізнес у Херсоні через окупантів: українка боротиметься у США за корону на міжнародному конкурсі краси
Надія Чорна пережила окупацію рідного Херсона, втратила все, але не зневірилася. Переїхала з родиною у Миколаїв, де займається бізнесом та волонтерством. Жінка готується представити Україну на міжнародному конкурсі краси Mrs. World International у США, куди вирушає вже з титулом Mrs. Ukraine Premier. Участь у змаганні передбачає оцінку не лише зовнішності, а й професійних досягнень, харизми, талантів, соціальної активності та особистих цінностей.
«Моя мета — аби світ побачив красу української жінки не лише зовні, а й зсередини, — зазначила Надія. — Щоби побачили нашу силу, ніжність і неймовірну стійкість. Ці три роки показали, наскільки багато українські жінки роблять і в Україні, і за її межами. Адже ми підтримуємо родини, допомагаємо воїнам, працюємо, щоб зберегти економіку, і водночас залишаємося мамами, які дбають про безпеку своїх дітей».
Читайте також: Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США
Своєю участю, додала Надія, вона прагне нагадати не лише про війну в Україні.
«Дуже важливо, щоб світ пам’ятав, до чого призводять війни, бачачи приклад України, і щоб люди замислилися, як кожен з них може протистояти війні. Хочу не лише здобути головну корону конкурсу, а й використати цю платформу для популяризації української культури, благодійних проєктів та розповідей про Україну на світовій арені. Для мене перемога — це не лише корона, а й те, скільки людей після конкурсу згадають про Україну та відчують, що можуть підтримати нас», — каже вона.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна-2025», яка цьогоріч представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у Таїланді, стала 25-річна Софія Ткачук з Рівного.94
Читайте нас у Facebook