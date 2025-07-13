Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто

Починається сезон кавунів. Солоні та малосольні кавуни багато хто любить. І при цьому чимало тих, хто переконаний, що готувати ці смаколики так складно, що краще з цим не зв'язуватися. Але це не так. Навпаки, це дуже просто. Настільки, що ви не повірите.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які не залишать вас байдужими.

— Кавун порізати на трикутники, як на фото, і очистити від насіння, — каже Елла Іванова. - Він не має бути перезрілим. Структура м' якуша має бути щільною.

Малосольний кавун 1 невеликий кавун

На 1 літр води — 1 столова ложка солі та 1 столова ложка цукру

1 зубок часнику

Пластівці перцю чилі

Шматочки кавуна зі шкіркою, але без насіння залити водою з цукром та сіллю, додати часник та пластівці перцю чилі. Залишити при кімнатній температурі на дві доби, потім перемістити в холодильник.

РЕКЛАМА

Після першої доби спробуйте кавун на смак — можливо, вам сподобається саме такий. А якщо ні, витримайте кавун ще добу.

Смачного!

Для любителів кавунової екзотики підкажемо також рецепт маринованих на зиму кавунів.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

121

Читайте нас у Facebook