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Книга рецептів

Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто

22:02 13 липня 2025
малосольний кавун

Починається сезон кавунів. Солоні та малосольні кавуни багато хто любить. І при цьому чимало тих, хто переконаний, що готувати ці смаколики так складно, що краще з цим не зв'язуватися. Але це не так. Навпаки, це дуже просто. Настільки, що ви не повірите.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які не залишать вас байдужими.

— Кавун порізати на трикутники, як на фото, і очистити від насіння, — каже Елла Іванова. - Він не має бути перезрілим. Структура м' якуша має бути щільною.

Малосольний кавун

  • 1 невеликий кавун
  • На 1 літр води — 1 столова ложка солі та 1 столова ложка цукру
  • 1 зубок часнику
  • Пластівці перцю чилі

Шматочки кавуна зі шкіркою, але без насіння залити водою з цукром та сіллю, додати часник та пластівці перцю чилі. Залишити при кімнатній температурі на дві доби, потім перемістити в холодильник.

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Після першої доби спробуйте кавун на смак — можливо, вам сподобається саме такий. А якщо ні, витримайте кавун ще добу.

Смачного!

Для любителів кавунової екзотики підкажемо також рецепт маринованих на зиму кавунів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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