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Фантастично смачний малосольний кавун: готується дуже просто
Починається сезон кавунів. Солоні та малосольні кавуни багато хто любить. І при цьому чимало тих, хто переконаний, що готувати ці смаколики так складно, що краще з цим не зв'язуватися. Але це не так. Навпаки, це дуже просто. Настільки, що ви не повірите.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які не залишать вас байдужими.
— Кавун порізати на трикутники, як на фото, і очистити від насіння, — каже Елла Іванова. - Він не має бути перезрілим. Структура м' якуша має бути щільною.
Малосольний кавун
- 1 невеликий кавун
- На 1 літр води — 1 столова ложка солі та 1 столова ложка цукру
- 1 зубок часнику
- Пластівці перцю чилі
Шматочки кавуна зі шкіркою, але без насіння залити водою з цукром та сіллю, додати часник та пластівці перцю чилі. Залишити при кімнатній температурі на дві доби, потім перемістити в холодильник.
Після першої доби спробуйте кавун на смак — можливо, вам сподобається саме такий. А якщо ні, витримайте кавун ще добу.
Смачного!
Для любителів кавунової екзотики підкажемо також рецепт маринованих на зиму кавунів.
Фото з альбому Елли Іванової121
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