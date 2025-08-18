Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви

Сезон кавунів у розпалі. Вони — яскраві представники серпня, як і дині, сливи, груші, яблука. Кавун смачний сам по собі, але також з нього можна приготувати чудовий фреш, замаринувати й зробити чимало салатів. Салат з кавуном незвичайний та особливо сподобається тим, хто дбає про струнку фігуру.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом одного з таких салатів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова. Готується він просто та швидко. Їсти потрібно цю страву відразу, поки кавун хрумкий. Солити салат не потрібно, оскільки соєвий соус зазвичай містить сіль.

Кавуновий салат із цибулею 300 г кавуна 1 салатна цибулина



Соєвий соус РЕКЛАМА 1 столова ложка оливкової олії Чорний перець Перець чилі Сік лимона РЕКЛАМА М'якуш кавуна очистити від насіння та порізати на кубики, додати тонкі кільця цибулі, приправити все це оливковою олією, соєвим соусом і лимонним соком, поперчити. Подавайте страву охолодженою у гарному посуді. Атмосфера завжди важлива — про це не слід забувати. Привчайте дітей до естетики. Вони це обов'язково оцінять. І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, з чим, за словами експертів, у жодному разі не можна їсти кавун та диню.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

29

Читайте нас у Facebook