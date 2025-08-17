Мати Меган Маркл відверто розповіла про найважчі моменти, які вона пережила з донькою

Дорія Регланд, мати Меган Маркл, вперше висловилася після чергового епізоду документального серіалу про Гаррі та Меган на Netflix. Дорія поділилася глибоко особистим поглядом на дитинство Меган та особливі стосунки, які підтримують мати та дочка, пише видання X Catalunya.cat.

Стосунки між Меган та її матір'ю Дорією завжди були близькими та унікальними. В епізоді з'являються образи та спогади, які демонструють їхню велику співучасть та взаємну підтримку. Дорія була постійною опорою в житті Меган та її родини.

Ця підтримка була життєво важливою не лише для Меган, але й для принца Гаррі та їхніх дітей. Дорія була присутня в ключові моменти родини, зміцнюючи своєю присутністю ядро сім'ї. Зокрема, вони разом відзначають Різдво та інші свята. Її роль виходить за рамки звичайної і демонструє дуже особливий зв'язок.

Крім того, серіал підкреслює, як сімейне середовище та виховання вплинули на зрілу та чуйну особистість Меган. Її дитинство, оточене сильними жінками, залишило на ній слід. Цей етап показано в серіалі з великою чуйністю.

Мати Меган Маркл здивувала глядачів дуже щирими заявами після прем'єри другого епізоду документального серіалу. Дорія Рагланд поділилася раніше невідомими подробицями про власне життя та життя своєї дочки, розкриваючи, як вони пережили останні кілька років.

Дорія зізнається, що «останні кілька років були важкими», чесно висловлюючи емоції та виклики, які вона пережила з того часу, як Меган стала частиною королівської родини. Цей новий етап змінив не лише життя доньки, а і її власне, зізнається жінка. Тиск ЗМІ та сімейні конфлікти позначили цей складний етап.

Мати Меган пояснила, що, попри труднощі, вона постійно підтримувала свою доньку, принца Гаррі, та її онуків. Вона була поруч у найделікатніші моменти, надаючи підтримку посеред бурі. Дорія також розповіла про те, як переслідування ЗМІ вплинуло на всю родину та як це змінило їхнє життя.

В епізоді також розповідається про її стосунки з батьком Меган, Томасом Марклом. Він був дуже близьким з донькою під час її дитинства. Однак сімейна напруженість зросла з королівськими заручинами. Ці події допомагають пояснити нинішню складну сімейну динаміку.

