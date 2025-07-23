Європейський шарм: будинок Гаррі та Меган Маркл вартістю 29 мільйонів доларів виглядає як римський палац

Не секрет, що будинок герцога та герцогині Сассекських, які отримали несподіваний удар від матері Меган Дорії, у середземноморському стилі зовсім інший, ніж їхній котедж для молодят на території Кенсінгтонського палацу, але певний ракурс житла в Монтесіто робить його схожим на римський палац.

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Раніше цього місяця близька подруга Меган Маркл Келлі Маккі Зайфен поділилася у соціальних мережах світлиною зі святкування Дня Незалежності, проведеного з Сассексами. На фото 43-річна Меган була вдягнута в синьо-білий топ та спідницю Farm Rio та тримала домашній коктейль, пише Hello.

На задньому плані арки, що розділяють внутрішню та зовнішню частини неймовірного будинку вартістю 29 мільйонів доларів, у якому живуть Меган з принцом Гаррі та двома дітьми, виглядали прямо з як історична римська будівля.

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Казковий елемент саду Меган підкреслювали рослини, що обвивалися навколо арок.

«За свободу, за дружбу та за те, щоб знаходити моменти радості, де тільки можна», — підписала Келлі світлину.

Сад Меган сповнений прекрасних деталей, включаючи газон, ставок з коропами, курник та ігровий майданчик для дітей.

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З їхнім садом також пов'язана особиста історія. Під час інтерв'ю The Cut у 2022 році Меган розповіла: «Одним з перших, що побачив мій чоловік, коли ми гуляли навколо будинку, були ці дві пальми. Бачите, як вони з'єднані внизу? Він сказав: «Люба моя, це ми». І тепер щодня, коли Арчі проходить повз пальм, він каже: «Привіт, мамо. Привіт, тату».

Цей простір, безумовно, говорить про синергію пари.

«Будинок Меган у Монтесіто має просторі, доглянуті газони та розарії з традиційною, але розслабленою естетикою», — раніше розповів Hello дизайнер інтер'єрів та засновник Touched Interiors Кунал Трехан.

Будинок родина придбала у 2020 році, там є 9 спалень, 16 ванних кімнат та окремий гостьовий будинок. Також там є тенісний корт, басейн і винний льох, бібліотека, тренажерний зал і ігрова кімната для дітей.

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Раніше повідомлялося, що на тлі негативних чуток Netflix опублікував офіційні дані про перегляди серіалу про стиль життя герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган». Шоу посіло 383 позицію в рейтингу Netflix, зібравши 5,3 мільйона переглядів з моменту прем’єри 4 березня.

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