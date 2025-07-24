Дуже про це шкодує: Меган Маркл розкрила таємницю свого сина Арчі

Нещодавно Меган Маркл зробила дуже серйозну помилку, ненавмисно розкривши дуже особисту таємницю про свого сина Арчі. Цей інцидент знову викликав занепокоєння щодо збереження конфіденційності сім'ї.

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Резиденція Сассексів у Монтесіто має стиль, що нагадує римський палац. Днями близька подруга Меган, Келлі Маккі Зайфен, поділилася фотографіями святкування 4 липня у саду Сассексів. На одному з фото Меган у синьо-білому топі та спідниці, з домашнім коктейлем у руці, пише Сatalunya.

Відкритий майданчик виділяється пишною рослинністю, арками в середземноморському стилі та великими зеленими насадженнями. Сад, разом із фруктовим садом, є одним із улюблених місць Меган. Тут також є ставок, курник та ігровий майданчик для дітей, де Арчі та Лілібет щодня насолоджуються життям.

Меган Маркл зробила помилку, яка мала неочікувані наслідки для її сімейного життя. Поділившись фотографіями свого будинку в Монтесіто, вона розкрила інтимні подробиці про своїх дітей Арчі та Лілібет. Ці фотографії викликали тривогу щодо безпеки родини.

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На фотографіях видно дуже конкретні частини саду та відкритого майданчика, де грається Арчі, старший син пари. Було розкрито інформацію від структури ігрового майданчика до дрібних деталей навколишнього середовища. Це може поставити під загрозу безпеку дітей. Хоча публікація здавалася нешкідливою, вона викрила ключові повсякденні місця в розпорядку дня дитини.

За словами джерел, близьких до родини, Меган та Гаррі отримали прямі погрози після поширення цих фото. Ситуація викликала велике занепокоєння, особливо через ризик, який це становить для їхніх дітей. Їм порадили не поширювати контент, який міг би дозволити іншим відстежувати точне місцезнаходження членів родини.

Після років уникнення уваги ЗМІ, ця помилка частково зруйнувала щит, який Меган і Гаррі збудували для захисту своєї родини. Тепер вони стикаються з складним завданням зміцнити свою безпеку, не відмовляючись повністю від своєї свободи.

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Раніше повідомлялося, що принц Гаррі своїми одкровеннями у мемуарах «Запасний» наразив своїх дітей і Меган Маркл на безпосередню небезпеку. Оприлюднення подробиць про те, скільки бойовиків Талібану він убив під час своєї служби в Афганістані викликало обурення на всьому Близькому Сході, а в Інтернеті з’явилися погрози смерті на його адресу і на адресу інших членів королівської сім'ї.

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