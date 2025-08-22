Як протидіяти новому штаму коронавірусу: українські вірусологи поділились результатами досліджень

Поки триває міжепідемічний період грипу та ГРВІ, у країні від початку серпня фіксують значне зростання захворюваності на COVID-19. Експерти зауважують, що домінуючий нині штам — Stratus — має підвищену здатність до поширення. На щастя, він не призводить до тяжчого перебігу, ніж інші штами, але швидкість розповсюдження, зокрема і серед дітей, перевищує варіанти, які переважали раніше. Втім, фахівці радять не ігнорувати навіть легкі прояви хвороби: чим швидше розпочата противірусна терапія, тим менший ризик розвитку ускладнень.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі українські вірусологи та інфекціоністи узагальнюють досвід противірусних тактик, визначаючи найефективніші інструменти боротьби із вірусними хворобами. Зокрема, останнім часом все більшу увагу фахівців привертають противірусні препарати, що містять флавоноїди. Про клінічну практику їхнього застосування під час епідемій, йдеться у статті, опублікованій в спеціалізованому науковому журналі, який видається Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України — «Превентивна медицина. Теорія і практика». Про це пише Medoboz.

Провідні вчені цієї наукової установи та їхні колеги із Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, узагальнюють досвід застосування флавоноїдів — природних рослинних поліфенолів, яких у природі відомо понад 6 тисяч. Ці сполуки синтезуються виключно в клітинах рослин, а в організм людини потрапляють тільки з рослинними продуктами. За даними авторів статті, флавоноїди зменшують запалення; блокують розмноження бактерій і вірусів; захищають клітини від пошкоджень, чинять антиоксидантну дію; потенційно впливають на розвиток пухлин.

Зокрема, дослідження показують, що деякі із цих сполук не дають вірусам грипу та SARS-CoV-2 кріпитися до клітини, тобто гальмують розмноження вірусу в організмі людини.

РЕКЛАМА

Ця здатність флавоноїдів зробила їх джерелом для створення противірусних препаратів.

Автори статті вказують на відому вітчизняну лінійку противірусних засобів із діючою речовиною протефлазід, що містить флавоноїди трицин, лютеолін та апігенін. Доклінічні дослідження показали, що ця діюча речовина ефективно пригнічує реплікації вірусів грипу, цитомегаловірусу, папіломавірусу людини та коронавірусів тварин. Однією з форм препарату став сироп Флавовір — чи не єдиний противірусний засіб, призначений для дітей від народження. Окрім сиропу, лінійка Флавовір нині має назальний спрей і спрей для горла, а також краплі.

Автори статті наголошують, що флавоноїди не є «чарівною пігулкою», але мають безперечні переваги — низьку токсичність, мінімум побічних ефектів і головне — універсальність, адже діють одночасно проти кількох вірусів, знижуючи ризик резистентності (явища, коли вірус адаптується до дії препарату, і той втрачає лікувальний ефект). Українські дослідники доводять, що за допомогою природних сполук можливо ефективно протидіяти вірусам, що особливо актуально сьогодні, при чергових спалахах нових штамів коронавірусу.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якими є ефективні варіанти боротьби з вірусами.

113

Читайте нас у Facebook