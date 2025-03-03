Як безпечно жити у світі, коли віруси завжди поруч

Спалахи грипу, ГРВІ, COVID-19, норовірусу та респіраторно-синцитіального вірусу фіксують не тільки в Україні, а й по всьому світу: Японія побила рекорд захворюваності на грип за останні 25 років, у США та Великобританії лікарні заповнені через сплеск чотирьох інфекційних захворювань. Про це пише кандидат медичних наук, доцент, лікарка вищої категорії Оксана Палладіна у своїй статті на сайті SMARTMAMA.

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«Хоча ми намагаємося дотримуватися заходів профілактики та підтримувати природний імунітет, та респіраторні вірусні захворювання поки перемагають: МОЗ фіксує зростання захворюваності, а школи вводять карантин», — йдеться у статті.

Одним з факторів стримання захворюваності, пише експертка, є не тільки своєчасна вакцинація, а й рання терапія.

«Наприклад, в Україні у протоколи лікування COVID-19 включено застосування противірусних препаратів. Їхній своєчасний прийом може значно зменшити ризик розвитку ускладнень. Ринок противірусних засобів в Україні такий різноманітний, що середньостатистичному споживачу важко відрізнити справді дієвий препарат від неефективного. Це підтвердили і дослідження, опубліковані у науково-практичному журналі «Превентивна медицина», — йдеться у дописі.

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По-перше, як зазначає Палладіна, не всі противірусні засоби належать до препаратів широкого спектра дії — тобто таких, що діють на більшість РНК- та ДНК-вірусів. У сучасних реаліях це відіграє ключове значення — сезонні ГРВІ мають однакову симптоматику. Заявлена дія проти вірусу SARS-CoV-2 зазначена в інструкціях лише двох препаратів: «Протефлазіду» та «Амізону».

«По-друге, імуномодуляція. Це властивість противірусних засобів, за якої вони або надмірно стимулюють імунітет, або навпаки, пригнічують. Це негативного впливає на імунну систему людини і несе небажані наслідки у довгостроковій перспективі. Сьогодні противірусними препаратами, що мають науково доведену безпеку, є лише препарати з діючою речовиною протефлазід. Дослідження показали, що ця діюча речовина не перевантажує імунну систему. Тобто ризик розвитку рефрактерності — тимчасового імунного паралічу, здатного викликати у пацієнта ускладнення або призвести до смерті, — цілком виключений», — пише експертка.

Третє, зазначає вона, — ціна.

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«Попри спроби МОЗ знизити вартість на популярні ліки, ціни на противірусні препарати демонструють неабиякі злети. Так, вартість курсу лікування коливається від 220−300 грн („Протефлазід“) до 450−1200 грн („Гроприназін“). У групі противірусних препаратів для дітей найнижчу ціну тримає „Флавовір“ (200 грн), до того ж це єдиний противірусний лікарський засіб, дозволений дітям від народження. Решта препаратів „дитячої“ групи дозволені від 6 місяців до 5 років. Ну й ціна за курс інша, він приблизно обійдеться у 280−500 грн», — йдеться у статті.

Отже, підсумовує експертка, обирати противірусний препарат варто за трьома показниками — ефективність, безпека і доступність. А враховуючи те, що на початкових стадіях респіраторні хвороби мають подібні симптоми, то є потреба у швидкій противірусній терапії та використанні перевірених противірусних засобів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, якими є ефективні варіанти боротьби з вірусами.

Фото pixabay

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