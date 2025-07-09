Ці ягоди підходять не всім: кому шкідливо їсти виноград

Виноград — це смачні, солодкі та корисні ягоди, які до вподоби багатьом людям. Вони містять багато вітамінів і поживних речовин. Однак не всі можуть насолоджуватися цими перевагами, пише Strona Zdrowia.

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Виноград містить цінні антиоксиданти, завдяки яким приносить багато користі, зокрема для здоров'я серця, кишківника, очей і шкіри. Він знижує ризик раку, серцевих захворювань та гіпертонії. Клітковина, що міститься в ньому, сприяє травленню та приносить полегшення при розладах шлунку, метеоризмі й запорах.

Антиоксиданти борються з вільними радикалами й таким чином омолоджують організм, а також знижують ризик розвитку аномальних клітин, включно з раковими. Флавоноїди добре впливають на здоров'я серця та всієї кровоносної та судинної системи. Вони знижують кров'яний тиск, рівень холестерину та зміцнюють судини. Вживання винограду в сирому вигляді також знижує рівень цукру в крові, а отже, зменшує ризик розвитку інсулінорезистентності та діабету 2 типу.

Для багатьох людей вживання винограду корисне. Однак, попри на численні переваги для здоров'я, він підходить не всім.

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Надмірна вага або ожиріння. Виноград містить велику кількість простих цукрів. Високе споживання цих фруктів може призвести до збільшення ваги. Тому людям, які дотримуються дієти з низьким вмістом цукру, слід вживати виноград помірно.

Розлади шлунково-кишкового тракту. Фруктани, присутні у плодах, можуть загострити захворювання у людей, які страждають, наприклад, на синдром подразненого кишківника, та викликати розлад травлення, діарею або біль у животі.

Алергія — це очевидне протипоказання до вживання винограду. У такому випадку його вживання може призвести не тільки до висипів, але й набряку та навіть анафілактичного шоку, що становить загрозу для здоров'я та життя.

Маленькі діти не повинні їсти виноград цілими ягодами, оскільки це створює небезпеку задухи. Для малюків краще розрізати виноградині навпіл, очищувати від шкірки та видаляти кісточки. У такому вигляді виноград буде корисним та поживним для маленьких дітей.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що фахівці радять вживати виноград також як антидепресант.

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