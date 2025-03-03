Сирий краще: як їсти часник, щоб отримати максимальну користь від його властивостей

Часник, а точніше його цілющі властивості, відомі вже кілька тисячоліть. Часник згадується ще в Старому Завіті, його використовували у давнину в Індії та Китаї, у Стародавньому Єгипті його дарували робітникам, які будували піраміди, щоб підвищити їхню силу та працездатність, а в Стародавній Греції він був частиною раціону воїнів та учасників Олімпійських ігор. Він має антибактеріальну, протигрибкову, противірусну дію, підтримує імунітет і полегшує симптоми застуди. Ця непоказна рослина також має антитромботичні властивості, знижує ризик інфаркту, знижує рівень поганого холестерину, допомагає в боротьбі з гіпертонією. Регулярне вживання часнику також може захистити нас від раку, особливо травної системи, пише видання medonet.

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Часник містить, серед іншого: вітамін А, В1, В2, С РР, такі елементи, як магній, залізо, цинк, мідь, фосфор, а також флавоноїди і ефірні масла. Інгредієнт, який робить часник унікальним — це аліцин. Саме ця сполука сірки робить часник природним антибіотиком, а також відповідає за його характерний інтенсивний аромат. Аліцин утворюється шляхом розщеплення алліїну ферментом алліназою, тобто під час розкушування, різання або подрібнення часнику. Однак після подрібнення вам слід почекати приблизно 10 хвилин, щоб аліцин набрав належної міцності. І тільки потім додаємо в блюдо часник або просто їмо.

Термічна обробка часнику, як і інших натуральних продуктів, позбавляє його частини харчової цінності.

«Сирий часник краще, ніж варений або смажений. При високих температурах часник втрачає свої антибактеріальні властивості. Але якщо ми маємо додати його до гарячої страви, найкраще зробити це в останню хвилину», — каже дієтологиня з Польщі Магдалена Яржинка-Єнджеєвська.

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Також важливо, який інструмент ми використовуємо. Більшість з нас, напевно, використовує ніж або металевий прес, і це не найкраще рішення. Аліцин вступає в реакцію з металом, що послаблює його властивості, тому краще використовувати керамічний або дерев'яний інструмент або розчавити зубчик часнику.

«Однак я б не демонізувала метал. Вплив металу під час різання часнику дійсно дуже короткий, тому я не думаю, що він завдає серйозних втрат». — наголошує дієтологиня.

Щоб отримати повну користь від антибактеріальної дії часнику, ми повинні споживати близько 5 г сирого часнику. Найкраще з'їдати два-три зубчики на день, щоб отримати користь від його корисних властивостей, хоча, звичайно, це залежить від індивідуальних уподобань.

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Нагадаємо, що часник має не тільки цілющі властивості для здоров’я людини, а й допомагає впоратися із брудом в оселі.

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