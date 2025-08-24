На неділю, 24 серпня, поради всім знакам Зодіаку підготовували як знавці карт Таро, так і астрологи. Ця неділя — другий місячний день, коли не варто розпочинати нові проєкти та здійснювати фінансові операції. А ось для подорожей, навчання та творчості цей день вважається сприятливим.

Овен

Гороскоп на сьогодні для Овнів попереджає знак, що він може серйозно посваритися. Більш того, конфлікт виникне з людиною, від якої багато що залежить в житті Овна, пише tsn.ua. А причиною може стати притаманна знаку запальність.

Телець

Гороскоп на сьогодні для Тельців рекомендує знаку в неділю віддавати перевагу розумовій праці, залишивши фізичну активність на інший час. Цього дня інтелектуальні здібності знака будуть на висоті.

Близнята

Гороскоп на сьогодні для Близнюків не виключає, що настрій знака буде поганим. Зірки не рекомендують Близнюкам «спускати всіх собак» на оточуючих, якщо знаку не сподобається їхня поведінка. Адже винними будуть не вони, а дратівливість знака.

Рак

Гороскоп на сьогодня для Раків радить знаку жодним чином не сумніватися у правильності своїх дій. Невпевненим у собі Ракам навряд чи вдасться зробити все, заплановане на 24 серпня.

Лев

Гороскоп на сьогодня для Левів рекомендує знаку присвятити час догляду за собою. Це буде корисним і для самопочуття, і для створення презентабельного вигляду на роботі, що теж важливо.

Діва

Гороскоп на сьогодні для Дів називає день 24 серпня вдалим для тих, хто задумався над тим, аби поміняти роботу. Сьогодні варто розглянути вакансії на профільних сайтах чи розпитати знайомих.

Терези

Гороскоп на сьогодні для Терезів не радить знаку ділитися своїми планами з оточуючими, навіть якщо вони — ваши близькі друзі чи колеги. Особливо, якщо Терезам доведеться звертатися до них по допомогу. Бо до заздрощів схильні не лише недоброзичливці.

Скорпіон

Гороскоп на сьогодні для Скорпіонів передбачає, що знак буде переповнений енергією. Її краще спрямувати на щось корисне, наприклад, на створення затишку вдома. Суперечки та сварки — не кращий шлях для її застосування.

Стрілець

Гороскоп на сьогодні для Стрільців радить знаку присвятити більше часу особистій сфері та коханій людині. Друга половинка знака обов'язково оцінить увагу Стрільця.

Козеріг

Гороскоп на сьогодні для Козерогів не виключає, що в житті знака з'явиться людина з його минулого. Більш того, саме від неї Козеріг отримає важливу інформацію, яка стане йому у нагоді.

Водолій

Гороскоп на сьогодні для Водоліїв рекомендує зайнятися справами, що приносять знаку задоволення, або хобі. Хатні справи краще відкласти на інший час — сьогодні від знака користі в цій царині буде не багато.

Риби

Гороскоп на сьогодні для Риб радить в неділю дотримуватися раніше складеного плану, чого б це не стосувалося. Адже в іншому випадку знак не встигне зробити нічого з того, що збирався.

Фото Pixabay

