У Вірменії російський винищувач врізався в стовб (фото, відео)
Російська авіація зазнає втрат не лише на полі бою чи під час українських операцій на території країни-агресорки — трапляються непоодинокі інциденти й без стороннього втручання. Так, у ніч прои 24 серпня російський МІГ попав в незвичайну ДТП в столиці Вірменії Єревані.
Як пише shamshyan.com, близько другої години ночі російський винищувач, який перебував на землі, врізався в залізну колону, а потім у поручні на проспекті Аршакунянца. Ймовірно, це сталося під час транспортування літака.
Видання публікує фото, зняті на місці події.
Фотожурналіст Гагік Шамшян, який перебував на місці ДТП, повідомляв, що вірменські правоохоронці перекривали рух транспорту до аеропорту Еребуні.
Також в мережу виклали відео, зняне на місці події.
Нагадаємо, що навесні цього року російська авіація зазнала небойової, але серйозної втрати — в Ставропольському краї розбився середній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Фото з сайту shamshyan.com
