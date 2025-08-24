У Вірменії російський винищувач врізався в стовб (фото, відео)

Російська авіація зазнає втрат не лише на полі бою чи під час українських операцій на території країни-агресорки — трапляються непоодинокі інциденти й без стороннього втручання. Так, у ніч прои 24 серпня російський МІГ попав в незвичайну ДТП в столиці Вірменії Єревані.

Як пише shamshyan.com, близько другої години ночі російський винищувач, який перебував на землі, врізався в залізну колону, а потім у поручні на проспекті Аршакунянца. Ймовірно, це сталося під час транспортування літака.

Видання публікує фото, зняті на місці події.

Фото з сайту shamshyan.com

Фото з сайту shamshyan.com

Фотожурналіст Гагік Шамшян, який перебував на місці ДТП, повідомляв, що вірменські правоохоронці перекривали рух транспорту до аеропорту Еребуні.

Також в мережу виклали відео, зняне на місці події.

Нагадаємо, що навесні цього року російська авіація зазнала небойової, але серйозної втрати — в Ставропольському краї розбився середній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Фото з сайту shamshyan.com

