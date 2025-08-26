- 11:34 «Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень
Скандальний бізнесмен Сергій Тищенко допомагає росіянам обходити санкції, — Тарас Загородній
Ексвласник збанкрутілого банку «Фортуна» та фігурант справи НАБУ про паливо Курченка допомагає російським бізнесменам виходити з-під санкцій та заробляти гроші на українських ресурсах. Про це повідомляє політолог та партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Загородній знайшов зв'язок Тищенка з громадянином рф Ігорем Наумцем, власником групи «Юнігран», яка в тому числі добувала граніт у Коростишевському карʼєрі.
Ігоря Наумця РНБО давно позбавило українського паспорта і наклало санкції. Арешт активів відбувся ще у 2022 році. «Інтерфакс» тоді повідомляв про арешт майна цього російського бізнесмена підозрюваного в незаконному видобутку копалин в Україні та фінансуванні тероризму.
«Кошти від корисних копалин через групу офшорних компаній виводились та перераховувалися до рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій у Криму і псевдореспублік «днр/лнр» — повідомляли тоді в Офісі Генерального прокурора.
За інформацією Загороднього, Сергій Тищенко начебто запропонував в обмін на половину активів Наумця повернення останньому майна та паспорту. Ця схема почала втілюватися у життя — головою наглядової ради компанії Наумця було призначено рідного брата Тищенка — Анатолія, відповідно до рішень кіпрських компанії, на дії яких накладено санкції рішенням РНБО. Група залучила і скандального суддю Вовка, який зняв арешт з компанії «Юнігран». Мінʼюст, у свою чергу, прийняв безпрецедентне рішення: відмінити попередні нотаріальні дії, та, не дивлячись на арешти, накладені судовими рішеннями, повернути майно підсанкційним компаніям.131
