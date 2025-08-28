- 10:57 Зеленський відправляє високопосадовців до США на переговори: що відбувається
- 10:24 Де дивитись сьогодні онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 10:18 Нічна атака на Україну: які області постраждали
- 09:39 «росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Це означає, що росія досі не боїться наслідків»: Зеленський відреагував на удар по Києву
- 08:49 Росіяни потужно атакували Київ ракетами та дронами: багато поранених, є жертви, місто у вогні
- 08:17 Козерогам — нові фінансові можливості, Водоліям — доленосні виклики, а Овнам — новий етап у стосунках: гороскоп на 28 серпня
- 27.08 22:27 Як їсти кукурудзу за етикетом: є помилка, яку люди роблять дуже часто
- 27.08 22:00 Печиво для стрункості: без цукру, білого борошна, олії, вершків та молока
- 27.08 21:31 Чорний силует болю: відома співачка вперше з’явилась на публіці після смерті чоловіка
- 27.08 21:02 Скандинавська дієта підкорює світ: що потрібно їсти, аби отримати фігуру мрії
- 27.08 20:45 «Щоб швидко приготувати смачний сніданок, варто знати деякі секрети», — кулінарка Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Боронив Україну 10 років: на Луганщині загинув адвокат з Чернігівщини
Зеленський відправляє високопосадовців до США на переговори: що відбувається
Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією у США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України. Порядок денний під час візиту потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором.
Трамп попередив про «економічні заходи», якщо йому не вдасться змусити путіна та Зеленського припинити війну. Разом з тим Володимир Зеленський оголосив, що Україна розпочне нові дипломатичні зусилля, щоб зв’язатися з країнами, які потенційно можуть провести мирні переговори з росією, пише Вloomberg.
Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня, коли союзники Києва обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України, повідомила особа, знайома з планами. До складу української делегації увійдуть керівник апарату президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
Білий дім раніше заявляв, що путін погодився зустрітися із Зеленським, і що планування саміту триває, хоча кремль не підтвердив жодних таких зобов'язань.
Раніше повідомлялося, що у росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування».3
