Зеленський відправляє високопосадовців до США на переговори: що відбувається

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією у США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України. Порядок денний під час візиту потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором.

Трамп попередив про «економічні заходи», якщо йому не вдасться змусити путіна та Зеленського припинити війну. Разом з тим Володимир Зеленський оголосив, що Україна розпочне нові дипломатичні зусилля, щоб зв’язатися з країнами, які потенційно можуть провести мирні переговори з росією, пише Вloomberg.

Спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США цього тижня, коли союзники Києва обговорюватимуть можливі гарантії безпеки для України, повідомила особа, знайома з планами. До складу української делегації увійдуть керівник апарату президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Білий дім раніше заявляв, що путін погодився зустрітися із Зеленським, і що планування саміту триває, хоча кремль не підтвердив жодних таких зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування».

