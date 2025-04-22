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Стиль жизни

Секреты покупки фреша: нюансы вас могут удивить

22:27 22 апреля 2025
Апельсины для фреша

Многие любят фреши — они освежающи и вкусны. Сегодня свежевыжатые соки можно купить практически везде: к примеру, в буфете спортклуба, кафетерии торгового центра или выставочного павильона. Часто фреш делают прямо при вас. И вот моменты, на которые стоит обратить внимание. Возможно, некоторые нюансы вас удивят.

Прежде всего, попросите вымыть при вас фрукты или ягоды для фреша. Иногда продавцы не моют апельсины или грейпфруты, считая, что сок ведь делается из кожуры, а не мякоти.

Всегда обращайте внимание, из чего делается фреш. Иногда его делают из половинки апельсина или яблока, которые давно утратили свежесть, залежавшись в холодильнике. Не стесняйтесь попросить показать вам фрукты и ягоды, из которых вам будут делать сок. Они не должны быть подгнившими. И вы вправе в этом убедиться, ведь вы платите свои деньги и должны думать о своем здоровье.

Не покупайте фреш в случайных местах, где правила санитарии могут не соблюдаться в полном объеме.

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Отдайте предпочтение трубочке, герметично упакованной в бумагу.

Напомним, как выбирать десерты в кондитерских.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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