Секреты покупки фреша: нюансы вас могут удивить

Многие любят фреши — они освежающи и вкусны. Сегодня свежевыжатые соки можно купить практически везде: к примеру, в буфете спортклуба, кафетерии торгового центра или выставочного павильона. Часто фреш делают прямо при вас. И вот моменты, на которые стоит обратить внимание. Возможно, некоторые нюансы вас удивят.

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Прежде всего, попросите вымыть при вас фрукты или ягоды для фреша. Иногда продавцы не моют апельсины или грейпфруты, считая, что сок ведь делается из кожуры, а не мякоти.

Всегда обращайте внимание, из чего делается фреш. Иногда его делают из половинки апельсина или яблока, которые давно утратили свежесть, залежавшись в холодильнике. Не стесняйтесь попросить показать вам фрукты и ягоды, из которых вам будут делать сок. Они не должны быть подгнившими. И вы вправе в этом убедиться, ведь вы платите свои деньги и должны думать о своем здоровье.

Не покупайте фреш в случайных местах, где правила санитарии могут не соблюдаться в полном объеме.

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Отдайте предпочтение трубочке, герметично упакованной в бумагу.

Напомним, как выбирать десерты в кондитерских.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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