Украина закупает у Израиля лекарства от лучевой болезни: что происходит

Примерно через две недели после того, как российский беспилотник попал в укрытие, построенное для удержания радиации на Чернобыльской атомной электростанции, израильская биотехнологическая компания Pluri, разработчик клеточных технологий на основе плаценты, заключила соглашение о помощи Украине. Речь идет о разработке средств экстренного реагирования на опасную для жизни лучевую болезнь в случае радиологического события, пишет Times of Israel.

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Как пишет издание, война подчеркнула постоянно растущую угрозу ядерных осадков на фоне неоднократных обстрелов атомной электростанции на юге Украины и угроз президента россии применить ядерное оружие.

В прошлом месяце хайфская компания Pluri (ранее Pluristem) заключила эксклюзивное соглашение с украинским банком пуповинной крови «Гемафонд» по хранению и распространению препарата плацентарной экспансивной клеточной терапии PLX-R18 как потенциального метода лечения опасной для жизни лучевой болезни.

Это состояние, также известное как гемопоэтический острый лучевой синдром, возникает, когда человек подвергается воздействию высоких уровней ионизирующего излучения, например, во время ядерной атаки или аварии. Происходит разрушение костного мозга и клеток крови, что приводит к тяжелой анемии, инфекции и кровотечению. При отсутствии эффективного лечения смерть может наступить через четыре-восемь недель.

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В случае ядерной катастрофы Украина будет использовать израильскую плаценту для экстренного лечения.

Компания Pluri заявляет, что ее клеточные методы лечения стимулируют и восстанавливают производство всех трех типов клеток крови, вырабатываемых в костном мозге: белых и красных кровяных телец, а также тромбоцитов. В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве с банком «Гемафонд» и при условии получения внешнего финансирования от правительства и частного сектора, ветеранская биотехнологическая фирма изготовит и поставит начальную мощность в 12 000 доз препарата PLX-R18, достаточную для лечения 6 000 человек. Дозы будут храниться и управляться «Гемафондом» и доставляться в медицинские учреждения по всей Украине в случае необходимости.

Ранее «ФАКТЫ» писали, чем опасно для Европы применение россией ядерного оружия. В случае его применения пострадает не только Украина.

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