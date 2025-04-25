Украина выдвинула жесткое условие для обсуждения вопроса территорий: о чем речь

Украинские и европейские чиновники провели «предметные» встречи в Лондоне, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры после того, как государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку. Неявка Рубио привела к отмене более широкой встречи с участием министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции и Германии, что подчеркивает разногласия в позициях между Вашингтоном, Киевом и его европейскими союзниками относительно того, как положить конец российской войне, пишет Reuters.

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Снижение уровня переговоров произошло в критический момент, через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в заключении соглашения.

В центре переговоров в среду была попытка выяснить, на что может согласиться Киев после того, как специальный посланник Трампа Стив Уиткофф представил предложения на аналогичной сессии в Париже на прошлой неделе. По словам трех дипломатов, эти предложения, по всей видимости, требуют больше уступок от Украины, чем от россии.

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что переговоры включали «существенные технические встречи с европейскими, американскими и украинскими официальными лицами относительно того, как остановить боевые действия».

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Но предложения Виткоффа, которые, по словам нескольких источников, включали признание аннексии Крыма россией в 2014 году, начало снятия Вашингтоном санкций с рф и исключение членства Украины в НАТО, были неприемлемы как для Киева, так и для других европейских стран.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что «европейцы, россияне и украинцы в конце концов смогут вывести это дело на финишную прямую».

«Мы сделали очень четкое предложение и россиянам, и украинцам, и пора им либо сказать „да“, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса. Это означает, что и украинцам, и россиянам придется отказаться от части территории, которой они сейчас владеют. Должен состояться определенный обмен территориями», — сказал Вэнс.

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Отмена поездки Рубио подчеркнула сложность преодоления разногласий между сторонами. Источник, близкий к переговорам, сообщил, что снижение их уровня произошло после того, как во вторник Украина подготовила документ для европейцев, в котором заявила, что не будет никаких дискуссий по территориальным вопросам до «полного и безусловного прекращения огня».

Источник отметил, что очевидное волнение США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона до сих пор договаривались с россиянами.

Британские чиновники указали на технические переговоры, чтобы продемонстрировать, что усилия по достижению определенного соглашения продолжаются.

Кроме вопроса Крыма, остаются и другие серьезные разногласия. Источники сообщают, что предложения США включают признание Украиной и европейцами реальности контроля россии над остальными 20% территории Украины. рф настаивает на отмене санкций ЕС против нее до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа, говорят дипломаты.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина находится под давлением: США без гарантий безопасности Киеву предлагают снять санкции с рф и признать аннексию Крыма.

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