Практически каждый сезон дарит нам новые тренды в кофейных напитках. Сегодня во многих странах мира популярно пить кортадо. Это испанский кофе, в составе которого эспрессо и молоко в равных пропорциях. Этот кофейный напиток имеет сливочный оттенок во вкусе, а также бархатистую текстуру. Обычно он подается в небольшой чашке. Баланс вкуса в нем, по мнению многих ценителей кофе, идеальный.

ВІДЕО ДНЯ

Если сравнивать с капучино, то в составе капучино больше молока. Кстати, и капучино, и кортадо делают сейчас и на растительном молоке — например, овсяном или миндальном. Можно добавлять и различные сиропы — карамельный, лавандовый, ванильный… Но для начала лучше пробовать напиток, не усложненный дополнительными вкусами, так как они отвлекают.

Следите за новыми трендами в гастрономии — это интересно и увлекательно. Многие фуд-тренды -2025, о которых ранее «ФАКТАМ» рассказывал известный итальянский шеф-повар Фабрицио Ригетти, могут удивить.

Открывайте для себя новые вкусы. Только таким образом можно стать настоящим гурманом.

РЕКЛАМА

Напомним о том, как приготовить идеальную чашку кофе.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

5078

Читайте нас в Facebook