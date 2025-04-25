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Стиль жизни

Кортадо — новый тренд кофейного напитка: почему стоит попробовать

22:27 25 апреля 2025
Кортадо

Практически каждый сезон дарит нам новые тренды в кофейных напитках. Сегодня во многих странах мира популярно пить кортадо. Это испанский кофе, в составе которого эспрессо и молоко в равных пропорциях. Этот кофейный напиток имеет сливочный оттенок во вкусе, а также бархатистую текстуру. Обычно он подается в небольшой чашке. Баланс вкуса в нем, по мнению многих ценителей кофе, идеальный.

Если сравнивать с капучино, то в составе капучино больше молока. Кстати, и капучино, и кортадо делают сейчас и на растительном молоке — например, овсяном или миндальном. Можно добавлять и различные сиропы — карамельный, лавандовый, ванильный… Но для начала лучше пробовать напиток, не усложненный дополнительными вкусами, так как они отвлекают.

Следите за новыми трендами в гастрономии — это интересно и увлекательно. Многие фуд-тренды -2025, о которых ранее «ФАКТАМ» рассказывал известный итальянский шеф-повар Фабрицио Ригетти, могут удивить.

Открывайте для себя новые вкусы. Только таким образом можно стать настоящим гурманом.

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Напомним о том, как приготовить идеальную чашку кофе.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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