«После взрыва я потерял зрение и ноги. Понял: или истекаю кровью и сейчас погибаю, или начинаю действовать»: история спасения аэроразведчика

«Вроде бы нет ног, но „день ног“ в зале никто не отменял», — иронизирует в соцсетях над своей травмой ветеран российско-украинской войны 27-летний Артем Хребет. У мужчины двойная ампутация нижних конечностей, которую он получил в результате артиллерийского обстрела на востоке. Но это отнюдь не мешает ему жить полноценной жизнью и достигать успехов в спорте. Ну, согласитесь, выжать 200 килограммов на протезах — большое достижение. Своей историей войны, спасения и обретения новых смыслов в жизни, защитник Украины поделился с «ФАКТАМИ».

«Я родился в этой стране и должен ее защищать»

Артем Хребет родился в Кривом Роге. Когда парню исполнилось 20 лет, он подписал контракт с пограничной службой, и два года охранял государственную границу Украины в Черновицкий области. В 2020 году, уволившись из армии, мужчина искал себя в гражданской жизни: работал на складе, менеджером, торговым представителем. Поэтому война отнюдь не входила в планы Артема.

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- Я в это не верил вообще. В марте 2022 года я собирался выезжать в Германию на работу. Планировал обустраивать свою гражданскую жизнь, зарабатывать деньги и развиваться, — говорит мужчина. — Когда же накануне полномасштабной войны президент созвал СНБО, то я был шокирован и понял, что что-то идет не так. Поэтому когда 24 февраля я проснулся утром и узнал, что началась война, то было очень трудно.

Особенно переживал Артем за мать и брата, которые жили на Николаевщине, так как юг в первые дни большой войны был под постоянными обстрелами.

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Артем стал ждать повестки из военкомата и был решительно настроен снова взять в руки оружие.

Где-то на востоке

- Я был в оперативном резерве как бывший пограничник. Я ждал вызова, но его не было. Поэтому 14 марта 2022 года я пришел в военкомат Черновцов. Там было много мужчин с какими-то проблемами со здоровьем, а кто-то пытался и «закосить». Я разогнал всех, стал перед приемной комиссией и говорю: «Старший сержант Госпогранслужбы пришел служить и защищать Украину. Так что быстренько оформляйте меня», — вспоминает мужчина.

Следовательно, уже 16 марта Артем присоединился к Силам обороны в составе 107 бригады ТрО.

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- Мотивацией моей была защита страны. Пришел враг, а я родился в этой стране, я здесь развивался, учился, поэтому я должен ее защищать, — подчеркивает собеседник.

Сначала военный заступил на должность заместителя командира взвода разведки, а после прохождения обучения попал на Донбасс, где присоединился к аэроразведке.

- С начала полномасштабки наши враги то действительно были какие-то «чмобики». Они думали, что на характере придут и захватят Киев за три дня. Ходили расслабленные, потому что думали, что подготовка армии у нас на нуле. Враг только не понимал, что народ Украины поднимется и пойдет защищаться. Но впоследствии на передовой я стал сталкиваться уже с регулярной армией и там подготовка их была уже намного лучше, — вспоминает военный.

«Было ощущение, что что-то произойдет»

Артем прошел немалый боевой путь продолжительностью более года, и, к сожалению, в июне 2023 года был тяжело ранен в боях за Луганщину.

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По словам мужчины, в тот драматический день его батальон уже должен был выходить с «нуля».

- И за несколько часов до выхода мне сказали, что надо все же выехать на позиции. У меня было ощущение. Ощущение того, что что-то произойдет. Но надо было выполнять задание, — говорит боец.

Впрочем, до позиций Артем с побратимами не успели добраться. Машина группы попала под массированный артиллерийский обстрел. От металла почти ничего не осталось, а вот ребята остались живы!

- У меня был закон — я еду на позицию, выезжаю с позиции, у меня постоянно включены активные наушники. И когда мы попали под обстрел именно это спасло меня и побратимов. Только я остался тогда в сознании и хоть немного еще понимал, что происходит, а ребята уже отключились, — рассказывает военный.

Оказавшись в критической ситуации, на грани жизни и смерти, мужчина берет себя в руки и решает действовать.

- Я понял, что получил тяжелое ранение. Потрогал ноги и почувствовал, что их нет. И я подумал: или я сижу в машине, ничего не делаю и мы истекаем кровью и погибаем, или же я что-то таки делаю, — вспоминает собеседник.

Максимально усложнял положение Артема тот факт, что во время взрыва он временно потерял зрение. Поэтому выбираться из искореженной машины пришлось наощупь, и, ориентируясь только с помощью слуха, около 400 метров ползти к своим. Но мужчина справился с этой задачей, спасая и свою жизнь, и жизнь побратимов.

А дальше военный помнит уже немного: как его грузят в эвакуационную машину и везут спасать.

- На пути к стабилизационному пункту у меня началась ужасная боль. Кроме того, я услышал по радиостанции, что один из наших не выжил. Я нащупал в том бусе автомат, перезарядил его и спустил крючок… Но я в тот день выжил во второй раз. Как оказалось, в рожке не было патронов, и я выжил, — говорит боец.

«Было довольно трудно принять новую реальность. Из этого подавленного состояния вытащили родители и любимая девушка Яна», — вспоминает Артем

«Мне говорили, что я больше никогда не встану»

Только через четыре дня после ранения Артем придет снова в себя. Все это время мужчина находился в коме, а врачи боролись за его жизнь.

- Я открываю глаза, а все вокруг меня белое, размытое… и я вижу очертания мамы, — говорит ветеран.

А потом военный увидел свои перебинтованные ноги после двойной ампутации, и, как признается сам мужчина, впал в отчаяние.

- Было довольно трудно принять новую реальность. Я вообще думал, что я больше никогда в жизни не буду ходить, — пояснил боец.

Из этого подавленного состояния раненого военного вытащили родители и любимая девушка Яна.

- Она согласилась меня принять в том состоянии, в котором я был. Некоторые родственники мне говорили, что я больше никогда не встану, но она им сказала, что ей все равно, и это ее выбор, и она будет со мной до конца, — отметил ветеран.

Поэтому военный набрался смелости и в промежутке между операциями прямо в больничной палате сделал предложение любимой.

- Она сказала «да». И, знаете, это дало мне мотивацию и толчок к дальнейшей жизни, — говорит Артем.

Артем сделал предложение Яне в промежутке между операциями прямо в больничной палате

С тех пор ветеран решительно настроился как можно скорее вылечиться и снова начать ходить уже на протезах. Не забывал и о своих побратимах на фронте: в первый месяц лечения в госпитале, находясь на больничной койке, мужчина собрал деньги на два дрона и отправил их на передовую.

Однако планам быстро научиться ходить на искусственных конечностях, помешало лечение правой ноги. Почти год раны не заживали, поэтому ветеран начал ходить… на коленях. Это укрепило мышцы на ногах и позволило быстрее начать протезирование.

«Когда все будет работать на войну — мы победим»

После получения долгожданных протезов, военный с головой окунулся в спорт. Все началось с первых для Артема ветеранских соревнований «Сильні України». Мужчина признается, что сначала сомневался стоит ли вообще ему соперничать с опытными спортсменами. Но когда Артем завоевал медали в жиме лежа и рывке гирь, это мотивировало военного тренироваться еще упорнее.

"Общение с побратимами для меня огромная поддержка. Ты приезжаешь на соревнования и видишь таких же ветеранов, как и ты. У каждого разные ранения, но все друг друга понимают", - говорит Артем

Однако главное в ветеранском спорте для бойца конечно же не призовые места (хотя куда же без них).

- Это просто для меня огромная поддержка. Ты приезжаешь на соревнования и видишь таких же ветеранов, как и ты. У каждого разные ранения, но все друг друга понимают. А это очень важно. Когда ты лежишь в госпитале и к тебе приходит психолог, который не был на боевых и не понимает, что ты прошел, то ты не можешь с ним поговорить. Мне лучше позвонить побратимам или пообщаться с ветеранами на соревнованиях, — отмечает боец.

Сейчас Артем упорно тренируется, чтобы попасть в состав сборной Украины на соревнования Arnold Classic Europe, которые пройдут в Мадриде. А еще мужчина вступил в комитет безбарьерности Оболонского района столицы. Он воспитывает водителей, которые без права на то, занимают паркоместа для лиц с инвалидностью: если видит такую несправедливость, то обязательно вызывает полицию.

— Ну эти же места сделаны шире специально, чтобы у человека была возможность пересесть на кресло колесное и заехать в заведение. Поэтому я принял для себя решение максимально «воевать» за эти места, — говорит ветеран.

Свои же военные знания и опыт мужчина теперь применяет работая инструктором в школе операторов БпЛА.

— Глядя на ситуацию на фронте, нам надо снова максимально сплотиться и развивать сферу аэроразведки. Потому что без аэроразведки мы не победим россию. Аэроразведка и артиллерия — это сейчас самое важное. Когда сплотится нация, когда начнет все работать на войну, когда начнет обеспечиваться максимально наша армия, тогда мы сможем победить полноценно, — резюмировал Артем Хребет.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с военным, который рассказал о боях под Бахмутом, ампутации и триумфе на «Играх непокоренных».

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