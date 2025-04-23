Боец, которому из-за ранения парализовало ноги и половину тела, встретил в больнице свою любовь: у воина появился шанс снова ходить

В начале большой войны тогда еще гражданский человек, моряк по специальности, Андрей Бакун, рискуя собой и своей семьей, спас в оккупированном в то время Херсоне бойца территориальной обороны Олега Лещину: более четырех месяцев скрывал терробороновца от россиян в своем частном доме. Затем Лещину вывез из города его брат. После освобождения Херсона Андрей Бакун добровольцем записался в ряды ВСУ. Воевал в составе 197-го отдельного батальона 79-й десантно-штурмовой бригады на Херсонщине. Четвертое ранение стало сверхтяжелым — из-за него потерял чувствительность ног и половины туловища. Сейчас перемещается в инвалидной коляске. Однако, словно компенсируя этот жестокий удар судьбы, в жизни Андрея произошло счастливое событие — он обручился с девушкой, которую встретил в больнице уже после страшного ранения. Яна — волонтер, привозила раненым бойцам необходимые вещи, так Андрей и познакомился с ней. Молодые люди обручились за границей, в Хорватии, где Андрей сейчас проходит реабилитацию. Но шанс снова начать ходить ему могут дать врачи.

«Я очень хочу воспользоваться шансом, который дает мне современная медицина»

— Благодаря операции, которая стоит один миллион сто сорок тысяч гривен (это 28 тысяч долларов), у меня есть шанс стать на ноги, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Бакун. — Речь идет об употреблении американского нейростимулятора спинного мозга. Лично знаю троих ребят с такой же, как у меня, бедой, которым в Украине сделали эту операцию. Тот из них, кого прооперировали первым, уже встает на ноги и даже может сделать несколько шагов! И это только начало. В дальнейшем в процессе реабилитации, скорее всего, сможет больше.

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На сегодняшний день вживление нейростимулятора — это для меня единственный шанс снова чувствовать свое тело, начать передвигаться без инвалидной коляски. Так что я открыл сбор денег на эту операцию. Правда, она не дает стопроцентной гарантии на выздоровление. Врач объяснил мне, что в одних случаях результаты отличные, в других — может не быть фактически никакого эффекта. Но я очень хочу воспользоваться шансом, который дает мне современная медицина. У меня сохранился спинной мозг, и это существенно увеличивает вероятность положительного результата от операции по вживлению нейростимулятора.

Андрей Бакун с врачами

— За вами ухаживает мама?

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— Нет, я уже давно научился в значительной степени самостоятельно обслуживать себя. Два года фактически живу в больницах. Поэтому мама не может постоянно со мной находиться. Сейчас я вообще пребываю на реабилитации в Хорватии (уже в пятой клинике этой страны). Нахожусь здесь более полутора лет, выучил хорватский язык. Познакомился и подружился с ветеранами войны за независимость Хорватии 1991−1995 годов. Эти люди гораздо старше меня, однако мы стали настоящими друзьями. Они мне во многом помогают. В частности, купили две инвалидные коляски. Одна из которых — электрическая — стоит более двух тысяч евро.

— При каких обстоятельствах вы получили ранение?

— Мы с моим товарищем бежали в подвал под обстрелом врага. И почти добрались до цели (нам не хватило секунд трех, чтобы заскочить в тот подвал), когда рядом разорвался 152-миллиметровый снаряд. Товарища убило, а меня очень тяжело ранило. Ребята сразу же вытащили нас. Сознание я не потерял. Меня отвезли в больницу и там ввели в искусственную кому.

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Приходится бороться с пролежнями

Знаете, морально я был готов погибнуть на войне, но о том, что произойдет так, как произошло, и не подозревал. Если честно, то иногда думаю, что лучше бы погиб вместе с моим товарищем. Потому что это не жизнь, что у меня сейчас, а мучение. Кто такое не пережил, до конца не поймет, как это тяжело. Если бы не Яна, то я, наверное, уже с ума сошел бы. Мы с ней познакомились после моего тяжелейшего ранения. Как волонтер она навещала меня, поддерживала, привозила продукты. Мы с ней много общались, у нас возникли взаимные чувства. Наконец, предложил ей стать моей женой. Мы с ней обручились.

На фронт Андрей пошел добровольцем после освобождения родного Херсона

«Олег шел в конце ночи в заброшенное здание, расположенное метрах в 50 от моего дома, и возвращался только после обеда, чтобы не попасть в руки оккупантов»

— Спрошу еще о том, как в 2022 году в оккупированном тогда Херсоне вы спасли бойца терробороны Олега Лещину? Вы были в составе терробороны?

— Нет, на самом деле вышло таким образом: когда первого марта 2022 года российские оккупанты начали штурм Херсона и завязались уличные бои, я встретил на улице недалеко от Сиреневого парка ребят из терробороны. Они спросили: Будешь с нами? «Да, буду», — ответил я. Они дали мне автомат и гранаты. Среди них не было местных — группа состояла из ребят из области. Обстановка была такой, что мы должны были отступить. Поскольку терробороновцы не знали города, то повел их я. Выбирал путь по боковым улицам, чтобы не наткнуться на россиян. Затем ребятам пришел приказ спрятать оружие и спасаться. Терробороновцы были одеты в гражданское, и это упростило исполнение приказа. Все, кроме Олега Лещины и меня, побросали автоматы и разошлись. Олег сказал: «В плен россиянам не сдамся. Если дойдет до этого, я подорвусь гранатой». Мне эти слова понравились. Это была одна из причин того, что я остался с ним и пригласил к себе.

Андрей награжден знаком отличия Главнокомандующего Вооруженными силами Украины «Золотой крест»

Было еще одно важное обстоятельство: Олег из села Станислав, которое находится довольно далеко от Херсона. Так что добраться туда ему было в этой ситуации практически невозможно. Я предложил боковыми улицами пробраться к месту, где мы встретились, а оттуда добраться до моего дома. Олег прожил у меня больше четырех месяцев. Затем его смог вывезти в Станислав брат.

— Как отнеслись ваши родители к тому, что в доме поселился человек, за укрывательство которого можно было попасть в эфэсбэшные застенки?

— Нормально отнеслись. У нашей семьи патриотические взгляды.

— В течение тех более четырех месяцев россияне не приходили к вам с проверками?

— К счастью, нет. Приходили к соседу. Это было так: однажды утром в пять часов отец разбудил меня: «Россияне пришли». Я бросился прятать автоматы. Но оказалось, что они перелезали через забор соседа. Все в городе знали, что оккупанты приходят арестовывать людей утром. Поэтому после этого случая Олег где-то в течение двух недель шел в конце ночи в заброшенное здание, расположенное метрах в 50 от моего дома, и возвращался только после обеда. Это была оправданная мера, потому что соседа арестовали, и если бы он видел или слышал, что у нас живет посторонний человек, то мог бы выдать. Ведь эфэсбэшники пытают арестованных, а когда человеку очень больно, это развязывает язык.

— Придумали для Олега легенду на случай, если бы пришли непрошеные «гости»?

— Конечно, придумали. Мы бы сказали, что это мой крестный. Ведь он примерно такого же возраста, как мой отец. Олег жил с нами фактически как член семьи. Всячески помогал, в том числе деньгами.

— Сейчас вы поддерживаете с ним связь?

— Да, поддерживаю. К большому сожалению, у него произошел инсульт. Половина тела отнялась. Сейчас он находится в больнице в Киеве.

P.S. Помочь Андрею Бакуну собрать деньги на операцию можно, перечислив пожертвования на счета, указанные в верхней части страницы Андрея в «Фейсбуке». Вот ссылка: https://www.facebook.com/Bakun1989

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о бойце с высокой ампутацией Сергее Волкове, который вернулся на фронт.

Фото предоставил Андрей Бакун

На фото в заголовке: Андрей познакомился с Яной уже после тяжелого ранения

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