Надо ожидать террористических ударов: дипломат о планах кремля

Не было тайной и исходило из логики всех предыдущих действий рф о том, что она до «100 дней Трампа» усилит террористические удары по Украине. Об этом заявил дипломат, председатель правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.

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«Дональд Трамп хочет достичь быстрого перемирия или прекращения огня. И враги под тайминг „100 дней Трампа“ будут усиливать террористические удары по нашему государству. Для того, чтобы российские требования через посредника США, Стива Виткоффа, поступили украинской стороне, в этот момент террористическими ударами они хотят сломить волю украинского народа. Цель — чтобы любые условия россии были приняты», — говорит Валерий Чалый.

Чалый добавил, что наносить подобные удары, как это было последние недели, рф не может, потому что у нее нет такого количества ракет.

«Однако будет делать это интенсивно до момента, когда всем станет понятно, что „быстрые“ планы Трампа не были выполнены, то есть результата не достигли. Поэтому также следует ожидать и в последующие недели, я думаю, по крайней мере до 9 мая таких террористических ударов. Но здесь россия не может доминировать, хоть и гибнут люди, но это не приносит ей никакого результата для военного превосходства. Ведь ключевые события происходят на суше, там, где работают дроны, пехота. Это была психологическая атака, скрыто направленная против украинских граждан», — резюмировал дипломат.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение.

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