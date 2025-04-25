Слезы, раздражение — нормальная реакция на ненормальные обстоятельства: как полтавчане восстанавливаются от массированной атаки «шахедов»

«Если придется умереть сегодня, то чтобы сразу, чтобы не мучиться»

Витя — 62-летний загорелый бородач с одним нижним зубом — счастливо улыбается:

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- Моему дому ничего не угрожает, потому что у меня его нет.

Я обратила внимание на этого мужчину, которому явно хватает оптимизма, на улице Черновола в Полтаве, неподалеку от Центрального рынка. Со всех сторон был слышен звон стеклянных осколков, которые горожане сметали и сгребали возле поврежденных зданий. Воздух, настоянный на запахах весенних цветов, отдавал горелым после пожара. А возле Вити ощущалось еще и легкое амбре. Говорит, вчера на сон грядущий принял сто граммов.

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- Я живу под открытым небом, тут недалеко от базара, — охотно рассказывает мужчина о пережитой ночью атаке вражеских беспилотников. — Проснулся от гула «шахедов» над головой. Наша противовоздушная оборона пыталась их сбить, ну, не сбила. А тогда как жахнуло! Первый раз, а за ним второй. Я встал, а те сволочи как долбанут еще раз — меня аж качнуло. Аж уши заложило. И сразу огонь. Это, может, метров двести было от меня. Подумал: «Если мне придется сегодня умереть, то чтобы сразу, чтобы не мучиться и чтобы калекой не жить». Лучше было бы, конечно, чтобы долбануло по кремлю, чтобы от него ничего не осталось.

Оптимист Витя

Все имущество Вити умещается в старом кресле колесном. На нем беспорядок: кульки с пластиковыми бутылками, макулатура, какие-то шмотки.

- Все свое вожу с собой, — объясняет мужчина. — На месте ночевки никогда своего добра не оставляю. Вдруг еще украдут…

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А на другом конце Полтавы, в Подольском районе, в районе частной застройки, разговаривая с журналистом «Суспільне Полтава», плачет женщина, которая в один момент потеряла все нажитое: российский «шахед» взорвался в ее дворе.

- Мы переселенцы из Луганской области, — со слезами на глазах рассказывает Елена Королева. — Больше двадцати лет по чужим квартирам скитались. А в прошлом году добрые люди дали нам этот дом под выкуп. Еще не рассчитались за него, а его уже нет. Мы с семьей так мечтали сделать свое жилье уютным… Теперь вообще остались без крыши над головой. Нас временно приняли знакомые. Как жить дальше, не знаю.

Женщина говорит, на момент взрыва никого дома не было, а то неизвестно, чем это все могло бы закончиться. «Шахед» взорвался рядом с собачьей будкой. Животное сгорело заживо. А другая собака исчезла. Удалось спасти одного котика. Его отвезли в ветклинику…

Работают психологи

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От взрывов прятался в собственном туалете

Общаться с пострадавшими непросто. Большинство из них после пережитого находятся в состоянии психологического шока, проявляют агрессию. Кто-то убирает самостоятельно засыпанные стеклом квартиры, балконы, подъезды. Многие стоят в очереди к развернутому рядом штабу гражданской защиты населения Полтавского горсовета, где собирают заявки на материальное возмещение. Очереди также к палатке Красного Креста — там можно перекусить бутербродами, выпить воды или кофе-чаю с печеньем.

Спрашиваю у мужчины старшего возраста, который наблюдает за «театром боевых действий», не спускался ли он в бомбоубежище в момент атаки «шахедов».

- Да нет, — отвечает. — Куда там было бежать, когда оно свистело и падало непрерывно? Знаю, неподалеку, в Доме детского и юношеского творчества и в Областном театре кукол, есть бомбоубежища, и довольно надежные — когда-то ради любопытства заходил туда. Но этой ночью пересидел опасность в собственном туалете.

Впрочем, многие из жителей многоэтажек, прилегающих к эпицентру взрыва на улице Юлиана Матвийчука в центре города, провели всю ночь в этих укрытиях.

- В нашем театре выбиты стекла на 17 окнах, однако рамы остались целыми, — говорит директор заведения Татьяна Витряк. — Подвал помещения стал надежным убежищем для десятков горожан.

Психологи — те люди, которым можно выплеснуть все эмоции

А я захожу в пункт экстренной психологической помощи Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области. В нем как раз работают психологи из спасательной службы и из областного управления Нацполиции.

Евгений Пушко из ГСЧС и Александра Атахаджаева из ГУ НП в Полтавской области только что вернулись с ответственного задания — два часа подряд были няньками четырем малолетним детям, пока их мама убирала в квартире, поврежденной взрывом.

- Там существовала угроза обвала потолка и мать-одиночка не могла самостоятельно справиться с проблемой, не подвергая детей опасности, — рассказывает Евгений Пушко. — Мы с коллегой вывели малышей во двор и развлекали, пока женщина наводила порядок в жилье.

Психологи Евгений Пушко из ГСЧС и Александра Атахаджаева из полиции работают нянями

А с самого утра я спускался в бомбоубежище Дома детского и юношеского творчества (кстати, был удивлен большим количеством людей, которые там сегодня находились), где также работал с несовершеннолетней девочкой — у нее была острая реакция на стресс.

Впоследствии, обходя квартиры в доме, прилегающем к эпицентру попадания, мне встретилась 99-летняя бабушка, которая поразила меня своей активностью. Хоть и была несколько дезориентирована, зато хорошо ориентируется в геополитике и не подбирает слов в адрес российских военных террористов…

— Многие престарелые люди живут одни, не имеют даже родственников, которым могли бы позвонить и рассказать о пережитом, — продолжает Александра Атахаджаева. — Поэтому психологи становятся для них теми людьми, которым они могут выплеснуть свои эмоции. Наша же задача в таких случаях выслушать их, направить к ним представителей социальных служб или взять за руку и подвести к тем, кто будет помогать им дальше.

- Обычно в стрессовых ситуациях, когда люди переживают состояние шока и растерянности, к нам мало кто обращается, — говорит психолог ГУ ГСЧС в Полтавской области Юлия Фалеева. — Мы сами видим тех, кто нуждается в психосоциальной помощи, и предлагаем им свою поддержку. Хотя сегодня к нам подошли несколько человек самостоятельно. Первой была мама восьмилетнего мальчика, которого она не могла успокоить — от испуга тот все время плакал.

На месте прилетов обязательно работают психологи

Одна женщина очень переживала за сбежавшего кота. Рассказывала, что вчера провела сына-военного на передовую, и кот остался ее единственной родной душой…

Обратился также молодой человек, который чувствовал себя одиноким и покинутым.

Заходил участник АТО, который оказался в этом районе случайно. Увиденное вызвало у него шквал эмоций: ярость, возмущение. С ним поработала психолог из полиции Александра Кикоть, которая имеет статус участника войны. Им было легче найти общий язык.

По словам Юлии Фалеевой, на местах прилетов она с коллегами оказывает экстренную помощь, которую сравнивает с примочкой, снимающей острую боль, но не лечащей в целом. Основная задача психологов в таких случаях — осторожно порекомендовать специалистов, которые будут работать с ними дальше. Обычно дают контакты общественной организации «Ментал Хаб» и Центра жизнестойкости «Каритас».

Иногда для тех, кто находится в стрессовом состоянии, очень важно, чтобы кто-то подсказал им, что пора поесть, а то и отвел, взяв за руку, в пункт бесплатного питания. Чтобы кто-то направил к юристам, социальным службам, которые рассказали бы им о том, с чего начинать восстановление утраченных документов или компенсации за разрушенное жилье. Или просто успокоил и сказал, что слезы, раздражение, нежелание общаться с другими — это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Главное — включить пострадавших в реальность, а не спрашивать, нужен ли им психолог.

Бесплатная физическая сила и домедицинская помощь с первых минут попадания

Часто полтавские психологи направляют людей в пункт волонтерской инициативы «Вільні та незламні». Вообще ребята из этой организации не ждут обращений, а сами включаются в работу на месте прилетов буквально с первых минут.

- Мы, молодые неравнодушные полтавчане, объединились ради спасения людей с начала полномасштабной войны, — рассказывает директор, основатель и координатор фонда Денис Кляп. — Сейчас нас 53 человека. Мы все владеем знаниями по тактической медицине и оказанию первой психологической помощи. Как только возникает необходимость, я пишу в чате, куда и сколько людей нужно. На месте происшествия прежде всего выявляем пострадавших, до приезда бригад «скорых» оказываем им первую медицинскую помощь. Далее начинаем заниматься устранением последствий прилетов: разбираем завалы, выносим мусор из проходных зон, проверяем поврежденные квартиры или другие помещения, затягиваем окна пленками, забиваем их OSB-плитами, ремонтируем перекошенные двери… То есть делаем все, чтобы пострадавшие имели возможность на первых порах, пока не поступит государственная и международная помощь, жить в более-менее нормальных условиях. Прежде всего уделяем внимание маломобильным людям, пожилым людям, одиноким.

Команда «Вільні та незламні» за работой

— Где вы берете строительные материалы?

- У нас сложилось хорошее взаимодействие с гуманитарной миссией «Проліска», Красным Крестом, городским советом. Они выдают стройматериалы, а мы — это физическая сила.

— Инструменты из дома приносите?

- В начале нашей деятельности это было едва ли не самой большой проблемой, ведь мы начинали, как говорится, с голыми руками, на которые могли надеть разве что рабочие перчатки. Но постепенно за счет партнеров и донатов неравнодушных людей приобрели все необходимое.

В этот момент в палатку зашел измазанный пылью бойкий парень и заявил, что ему срочно нужна лестница, чтобы забить окно OSB-плитой на первом этаже.

- Назар, — представился по моей просьбе. - Приехал из села в Решетиловском районе, как только узнал, что здесь работают наши. Но долго разговаривать с вами не могу. Там мои товарищи ждут, что я принесу лестницу…

Понимаю. На этой фразе интервью с Назаром закончилось, даже не начавшись.

Ноль военных объектов, сотни выбитых окон

По официальным данным Полтавского городского совета, в результате воздушной атаки на утро 24 апреля зафиксировано повреждение в 4-х учебных заведениях, в 1 вновь выявленном объекте культурного наследия, в 31-м многоквартирном и 89-и частных домах. Повреждено 788 окон, абсолютное большинство которых — в домохозяйствах.

По меньшей мере 4 дома не пригодны для проживания, один разрушен. Городские власти пообещали оказать помощь на аренду жилья для отселенных семей.

Среди зданий, которые нуждаются в ремонте — магазины, офисные центры, складские помещения гражданских предприятий, Областной театр кукол, фасад Центрального рынка.

Разрушенный офисный центр

По моим наблюдениям, большинство вынесенных взрывной волной окон были деревянными. Пластиковые пострадали меньше.

Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Трое отказались от медицинской помощи. Один человек находится в реанимации.

- Больного доставили к нам в тяжелом состоянии, с политравмой. Мы диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, травму глаз, лицевого черепа, грудной клетки, посттравматический пульмонит. Мужчина прооперирован мультидисциплинарной командой. Сейчас пациент в сознании, разговаривает. Его состояние стабильное, идет на поправку, — рассказал заведующий отделением анестезиологии с койками интенсивной терапии областной клинической больницы Валентин Белый.

В эту же больницу был доставлен и брат мужчины с осколочными ранениями. «Шахед» попал в их дом.

Общаться с пострадавшими непросто

Итак, террористы целились в мирное население — ни один военный объект не поражен. Зато подожгли историческое здание по улице Юлиана Матвийчука, в котором находится Управление государственной миграционной службы. Когда-то давно, в начале 70-х годов прошлого века, это была казарма внутренних войск, потом там размещался отдел виз и регистраций областного УМВД.

Здание Управления государственной миграционной службы

К счастью, пожарные быстро справились с возгоранием, в целом здание после восстановления, надеюсь, будет пригодным к эксплуатации.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю семьи, которая чудом выжила во время ракетного удара по Полтаве 2 февраля 2025 года.

Фото автора, Виталия Шкаревского (ГУ ГСЧС в Полтавской области) и из открытых источников

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