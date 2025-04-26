Готовить в этих кастрюлях опасно: на что следует обратить внимание каждой хозяйке

Кастрюли являются одним из наиболее часто используемых предметов утвари на наших кухнях. Их выбор огромен — чугунные, эмалированные, стеклянные, а также керамические и стальные. Что следует учитывать при выборе кастрюль и сковородок, а каких категорически избегать, рассказали в издании pysznosci. Кстати, напомним о трендах 2025 года в посуде.

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Чтобы посуда считалась безопасной, она должна быть устойчивой к высоким температурам и повреждениям. Если кастрюли не соответствуют этим условиям, во время термической обработки в пищу могут попасть вредные химикаты. Как следствие, это может привести ко многим серьезным заболеваниям. Вы думаете о керамических горшках? Хороший выбор. Такая посуда не выделяет никаких токсичных веществ во время приготовления или контакта с пищей (кислой, соленой или с интенсивным запахом). Они не меняют ни вкуса, ни аромата блюд. Их рекомендуют для приготовления блюд детям, аллергикам и пожилым людям. Они могут быть изготовлены полностью из керамики (тогда они также пригодны для использования в духовке) или иметь только керамическое покрытие изнутри (для использования на плите).

Не менее безопасной посудой являются кастрюли из нержавеющей стали. Они прочны, устойчивы к коррозии, царапинам и повреждениям. Однако заметьте, что их не следует использовать людям с аллергией на эти металлы.

Аллергикам стоит искать посуду без хрома и никеля. Для них стеклянные кастрюли станут идеальным решением. Они не содержат вредных веществ — хрома, никеля и кадмия. Они антибактериальны и легко чистятся. Такие кастрюли — из жаростойкого стекла — можно использовать на плитах и в духовке. К сожалению, для индукционных плит они не подходят.

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Хорошим выбором является посуда с титановым и мраморным покрытием. Первые не содержат вредных соединений и не вступают в реакцию с пищей. Кастрюли с мраморным покрытием, как и титановые, устойчивы к истиранию и коррозии. Они обладают повышенной устойчивостью к царапинам, но при повреждении могут потерять свои защитные свойства.

Мечтаете о посуде, которой можно пользоваться годами? Выбирайте чугунные кастрюли. Изготовленные из высокоуглеродистого железа и углеродистых сплавов, эти сосуды считаются долговечными. Они безопасны при контакте с пищей и высокими температурами и не выделяют вредных веществ.

Эксперты сходятся во мнении, что не стоит использовать кастрюли из алюминия. Приготовление в них кислых продуктов может привести к выделению токсичных веществ. В них нельзя хранить готовые блюда.

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Немало споров вызывают и эмалированные кастрюли. Однако сертифицированные являются безопасными и идеально подходят для приготовления блюд детям, пожилым людям и людям с аллергией на металлические элементы. Чтобы их покрытие обеспечивало безопасное приготовление пищи в течение длительного времени, следует использовать силиконовые или деревянные аксессуары для смешивания без острых краев.

Напомним о нескольких простых способах чистки посуды и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали.

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