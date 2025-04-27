«Это цель»: Макрон после встречи с Зеленским обратился к путину

путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи с Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска. Соответствующее сообщение Макрона появилось на платформе Х.

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«Очень положительный обмен мнениями с президентом Зеленским, — написал Макрон. — Прекратить войну в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом. Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский сегодня снова сказал мне об этом. Он хочет сотрудничать с американцами и европейцами по его внедрению».

По словам Макрона, теперь президент путин должен доказать, что он действительно хочет мира.

«Мы продолжим нашу работу в рамках „коалиции решительных“, основанной в Париже в прошлом марте, для достижения как этого прекращения огня, так и полного и продолжительного мира в Украине», — говорится в сообщении французского лидера.

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В свою очередь президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Зеленским в Ватикане заявил, что у путина не было никаких причин «бить ракетами по гражданским районам, городам и селам Украины в последние дни».

«путин, может, не хочет прекращать войну, и с ним нужно бороться по-другому. К примеру, с помощью банковских или вторичных санкций», — резюмировал Трамп.

Добавим, что эксперты в США считают, что путин «позорят» Трампа ударами по Украине.

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Фото: president.gov.ua

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