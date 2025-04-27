41.26 / 41.91 47.06 / 47.84
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Это цель»: Макрон после встречи с Зеленским обратился к путину

16:24 27 апреля 2025
Зеленский и Макрон

путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи с Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска. Соответствующее сообщение Макрона появилось на платформе Х.

«Очень положительный обмен мнениями с президентом Зеленским, — написал Макрон. — Прекратить войну в Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом Трампом. Украина готова к безусловному прекращению огня. Президент Зеленский сегодня снова сказал мне об этом. Он хочет сотрудничать с американцами и европейцами по его внедрению».

По словам Макрона, теперь президент путин должен доказать, что он действительно хочет мира.

«Мы продолжим нашу работу в рамках „коалиции решительных“, основанной в Париже в прошлом марте, для достижения как этого прекращения огня, так и полного и продолжительного мира в Украине», — говорится в сообщении французского лидера.

РЕКЛАМА

В свою очередь президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Зеленским в Ватикане заявил, что у путина не было никаких причин «бить ракетами по гражданским районам, городам и селам Украины в последние дни».

«путин, может, не хочет прекращать войну, и с ним нужно бороться по-другому. К примеру, с помощью банковских или вторичных санкций», — резюмировал Трамп.

Добавим, что эксперты в США считают, что путин «позорят» Трампа ударами по Украине.

РЕКЛАМА

Фото: president.gov.ua

377

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Шведский торт из ІКЕА

Шведский «Торт из ІКЕА»: вкусный и очень простой в приготовлении

муравьи

Что делать, когда муравьи проникают в ваш дом: эти природные способы помогут от них избавиться

Потап на сцене. Фото instagram.com/realpotap/

Украинцы прощаются с Потапом: что произошло

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта