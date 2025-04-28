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«Война создает невероятные сюжеты»: как попавшие в плен украинские десантники сами взяли в плен россиян

10:46 28 апреля 2025
Юрий Бутусов рассказал, как украинские десантники вернулись из плена с... пленными. Фото из соцсетей
Несмотря на заявления россиян, украинские военные продолжают выполнять задачи на территории противника. Так, недавно бойцы ССО уничтожили взвод военных из КНДР в ближнем бою на Курщине. А журналист Юрий Бутусов рассказал невероятную историю о двух украинских десантниках, которые на территории россии попали в плен, но смогли вернуться к своим и привести пленных, которые в свое время захватили их на позициях во время штурма.

«Война создает невероятные сюжеты. Некоторое время назад два украинских воина-десантника на территории россии во время массированного российского штурма попали в плен к двум российским штурмовикам, которые внезапно запрыгнули на их позиции, — пишет Юрий Бутусов. — Шел плотный обстрел, и врагу удалось.

В маленьком укрытии они сели вчетверо и провели вместе несколько дней. Вокруг постоянно дроны, артиллерия и минометы наносят удары. Россияне доложили командованию, что взяли украинцев в плен и получили приказ — убить пленных и продвигаться вперед.

Но русские штурмовики не смогли убить тех, кто с ними сидел рядом. Они решили вывести наших бойцов в плен. Но как только они вышли и начали двигаться к россиянам, русская артиллерия начала по ним плотный обстрел, поскольку отступать россиянам во время штурмовых действий запрещено. Тогда все четверо вернулись в укрытие.

Российские командиры требовали наступать, но это было невозможно, поскольку наши дроны и артиллерия работали эффективно, и очень скоро весь российский штурмовой отряд был ликвидирован, кроме этих двух, сидевших с нашими. И тогда пленные украинцы предложили российским штурмовикам сдаться в плен, потому что украинские командиры не расстреливают ни своих, ни пленных, и жизнь будет гарантирована.

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И россияне согласились — их товарищи, с которыми они шли на штурм, на связь уже выйти не могли. Случилось так, что шанс выжить им могли предоставить только пленные украинцы. И тогда россияне вернули оружие и радиостанции украинским бойцам, и наши бойцы связались с нашим командованием и в удобный момент вывели российских штурмовиков на тыловую позицию.

Поскольку русские штурмовики вели себя честно, не убили наших бойцов, и поскольку они ничего не нарушали по украинским законам, сдались на территории россии и предоставили ценную информацию, то к россиянам наши отнеслись с уважением. Их даже не связывали. Я видел их. Теперь спокойно в свое время пойдут на обмен и сохранят жизнь.

Показывать видео с ними без их согласия и сообщать детали я не буду, хотя сюжет был бы просто блестящий. Надеюсь, когда-нибудь такой случай все же произойдет.

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А два украинских героя-десантника, которые так неожиданно взяли двух российских пленных, вернулись на свою позицию и продолжили выполнение боевой задачи.

Верю, что придет время и сможем также записать интервью с ними".

Фото из соцсети

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Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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