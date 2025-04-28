«Он обещал»: стало известно, что именно президент Эстонии просил Трампа сделать для Украины

Президент Алар Карис, сидевший на похоронах Папы Франциска в первом ряду рядом с Дональдом Трампом и его женой (как и Зеленский, ради которого Ватикан нарушил протокол), сообщил, что говорил с президентом США о мирном процессе по Украине и пригласил его посетить Эстонию. Об этом сообщает издание ERR.

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«Я поинтересовался, как идет процесс мирногhttps://rus.err.ee/1 609 676 504/alar-karis-ja-priglasil-trampa-v-jestoniju-a-on-priglasil-menja-v-vashingtonо урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли из роли посредника. Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его об этом», — сказал он.

Также Карис добавил, что передал Трампу, что не прочь увидеть его в Эстонии. В ответ президент США пригласил коллегу в Вашингтон.

Напомним, после встречи с Зеленским Макрон обратился к путину, а Трамп впервые подверг критике российского диктатора и пригрозил санкциями.

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