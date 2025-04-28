Пора снять свитшоты: дизайнер Виктория Гресь прокомментировала изменения в образе Зеленского

Известный дизайнер Виктория Гресь, поделившаяся восприятием трендов моды, отозвалась на изменение образа президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что в день прощания с Папой Римским глава государства впервые во времена полномасштабного вторжения сменил свитшоты на костюм. Новый образ со стилизованным военным френчем создал для Владимира Зеленского известный украинский дизайнер Виктор Анисимов. На своей странице в социальной сети Виктория прокомментировала изменения и поблагодарила своего коллегу.

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«В новом образе, созданном крутым украинским дизайнером Виктором Анисимовым, я вижу редкое совпадение внутреннего и внешнего, — написала Гресь. — Да, пора снять с нашего президента свитшоты и надеть стильную дизайнерскую одежду… Это очень символично, как дыхание очередного этапа новой эпохи, несмотря на все сложности, которые мы все вместе переживаем.

Четкие линии военного стилизованного френча, в лучших традициях творчества Анисимова, дали свежее дыхание медийному, давно привычному и даже несколько замыленному образу президента в свитшоте, поло и брюках карго. Иногда костюм говорит больше, чем слово: в этом образе все — уважение к моменту, достоинство, уверенность в себе.

Во время встречи с Трампом в храме Зеленский был в новом образе, созданном крутым украинским дизайнером Виктором Анисимовым

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Дизайнер добавила, что ей приятно, ведь президент Украины появляется в публичном пространстве «не в Бриони, а поддерживает отечественные бренды, как первые лица всех цивилизованных стран».

Подписчики поддержали видение дизайнера, а сам Виктор Анисимов поблагодарил ее за восприятие его работы.

«Спасибо за истинное чувство момента, — написал Анисимов. — Ценно видеть такой отзыв на нашу работу!»

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«От таких слов гордость за страну и ее художников еще больше переполняет душу», — добавили в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дизайнер назвал главные тренды лета-2025.

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