В первые дни пошел добровольцем на войну: на Покровском направлении погиб 25-летний младший сержант с Виннитчины

В родную Винницкую область «на щите» вернулся еще один мужественный защитник. 25 апреля на войне с российскими оккупантами погиб боевой медик взвода беспилотных комплексов специального назначения Григорий Шквиренко. Ему только исполнилось 25… Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь, сообщает Теплицкий поселковый совет.

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«Григорий учился в Теплицком профессиональном аграрном лицее, получил специальность электромонтера. Дальше срочная служба, после которой, казалось, целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину», — говорится в сообщении.

28 февраля 2022 года молодой человек добровольцем встал на защиту Украины. Сначала служил стрелком стрелковой роты воинской части 3008 года Западного ОТО, а с июня 2023 года — боевым медиком взвода беспилотных комплексов специального назначения Западного ОТО Национальной гвардии Украины.

Свой последний бой Григорий принял вблизи населенного пункта Шевченко Первое Покровского района. У Григория остались отец и сестра, которая несет службу в ВСУ.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ужгороде провели в последний путь 26-летнего защитника Эдуарда Перебзяка.

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