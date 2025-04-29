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Всегда любил все военное: в Донецкой области погиб боец с Днепропетровщины

20:35 29 апреля 2025
главный сержант роты ударных БпЛА Владимир Лиховод

Война безжалостна, она постоянно приносит боль и горе людям… Илларионовская территориальная громада в последний путь провела защитника Владимира Лиховода. Он был главным сержантом роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем. Бойцу, который отдал жизнь за Украину, навеки 48 лет, сообщает Илларионовская громада.

«Владимир всегда любил все военное: оружие, игру в „войнушку“. Даже на уроках отвлекался и рисовал танки, самолеты, автоматы. Но всегда слушал учителя и мог повторить все сказанное им. После школы провожали Володю в армию, где ему выпала судьба быть снайпером. После года службы получил травму и был комиссован. Работал на родной земле трактористом, потом на машинной станции. Не чурался никакой работы. С женой Еленой прожили вместе 15 лет, обустраивая уютное семейное гнездышко».

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Владимир Лиховод ушел на фронт. Более трех лет находился в горниле войны, лелея надежды на светлое будущее. К сожалению, четвертая боевая весна стала для него последней… Воин погиб 23 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Заречное Краматорского района.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в результате авиаудара воина из Закарпатья.

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