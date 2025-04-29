Всегда любил все военное: в Донецкой области погиб боец с Днепропетровщины

Война безжалостна, она постоянно приносит боль и горе людям… Илларионовская территориальная громада в последний путь провела защитника Владимира Лиховода. Он был главным сержантом роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем. Бойцу, который отдал жизнь за Украину, навеки 48 лет, сообщает Илларионовская громада.

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«Владимир всегда любил все военное: оружие, игру в „войнушку“. Даже на уроках отвлекался и рисовал танки, самолеты, автоматы. Но всегда слушал учителя и мог повторить все сказанное им. После школы провожали Володю в армию, где ему выпала судьба быть снайпером. После года службы получил травму и был комиссован. Работал на родной земле трактористом, потом на машинной станции. Не чурался никакой работы. С женой Еленой прожили вместе 15 лет, обустраивая уютное семейное гнездышко».

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Владимир Лиховод ушел на фронт. Более трех лет находился в горниле войны, лелея надежды на светлое будущее. К сожалению, четвертая боевая весна стала для него последней… Воин погиб 23 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Заречное Краматорского района.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели в результате авиаудара воина из Закарпатья.

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