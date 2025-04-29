«Заморозки в ближайшую ночь убегут»: синоптик порадовала прогнозом погоды на последний день апреля

Холодный воздух, накрывший Украину в последние дни, немного прогреется. В ближайшую ночь на большей территории ожидается +6…+10 градусов. Самой холодной ночь окажется в Крыму — от +2 до +5 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

ВІДЕО ДНЯ

В течение дня среды, 30 апреля, потеплеет до +17…+22 градусов.

Дожди 30 апреля возможны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода

В Киеве апрель завершится хорошей погодой. Днем воздух прогреется до +18…+19 градусов. Без осадков. Ночью будет +7…+9 градусов, но уже без заморозков.

РЕКЛАМА

«В Киеве мой любимый месяц завершится синоптическим чудесным комфортом. Днем воздух прогреется до +18, +19 градусов. Без осадков. А ночь хоть и ожидается холодной, +7+9 градусов, но уже без заморозков», — сообщила синоптик.

А о том, какая погода будет в Украине в начале мая, читайте в нашем материале.

Также заметим, что после последней апрельской магнитной бури очередные вспышки на Солнце ожидаются 2 мая. Землю покроет мощная магнитная буря, передает Meteoagent. Она ожидается с K-индексом 5 баллов, что может сказаться на самочувствии людей.

РЕКЛАМА

В зоне риска — метеочувствительные люди, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Среди возможных симптомов — головная боль, тошнота, снижение АД и общее ухудшение самочувствия.

Специалисты советуют в этот день избегать стрессов, больше отдыхать и пить достаточное количество воды.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

РЕКЛАМА

81

Читайте нас в Facebook