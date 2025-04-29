Несмотря на то, что президент США периодически хвастается тем, как легко он может урегулировать войну в Украине всего за один день, Дональду Трампу до сих пор не удалось достичь перемирия — не говоря уже о соглашении, которое бы навсегда положило конец войне. Об этом пишет американское издание Politico.

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Белый дом, похоже, надеется, что ситуация на днях изменится. Но если США удастся добиться прекращения огня, есть большие сомнения, что это станет последним словом в борьбе с реваншизмом путина.

«С момента вступления в должность Трамп запугивает Зеленского, обвиняя его в войне, в то же время гораздо лучше обращаясь с гораздо менее уязвимым российским лидером, фактически начавшим войну. Виткофф, со своей стороны, с удовольствием повторяет тезисы Кремля и лирически рассказывает о том, как пути молились за Трампа после того, как узнал о покушении на его жизнь в июле прошлого года « , — говорится в статье.

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Недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью, в котором подтвердил жесткую позицию москвы по отношению к оккупированным украинским территориям. Поэтому, несмотря на определенные сигналы оптимизма со стороны США, суть возможного компромисса остается сложной для Украины.

Предложенное мирное соглашение почти не претерпело изменений и предусматривает ряд тяжелых уступок, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, признание Крыма российским, а также снятие международных санкций против России. Однако детали гарантий безопасности, якобы обеспечивающие стабильность Украины, остаются нечеткими.

Кроме того, обсуждаются экономические условия, включающие энергетическое сотрудничество США с россией, при этом предлагается установить контроль США над частью украинских ресурсов. Например, Запорожская АЭС должна поставлять электроэнергию и Украине и России, а доходы от добычи полезных ископаемых могут распределяться между Украиной и США.

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Соглашение вызывает немало беспокойств и издание называет его ужасным. Да, оно может прекратить кровопролитие, но Украине грозит потеря территорий и политическая нестабильность. Кроме того, без гарантий ответственности россии за совершенные военные преступления и компенсаций за нанесенный ущерб соглашение будет иметь сомнительную ценность.

«Это означает, что бандитизм путина будет вознагражден, и не будет никакой ответственности за жестокое поведение его армии или незаконные, отвратительные депортации в Россию из оккупированных частей Украины. Кроме того, ось автократов будет ободрена в своей решимости разрушить старый мировой порядок. Что еще более разрушительно, это также означает, что наказанной стороной будет Украина, а не Россия. А без поддерживающих США гарантий безопасности соглашение о прекращении огня будет таким же ничтожным, как и печально известный Будапештский меморандум 1994 года, который зафиксировал границы Украины и поддержал ее суверенитет в обмен на отказ от ядерного арсенала советских времен. Путин не выполнил обязательств, взятых на себя россией в 1994 году, и вряд ли он будет соблюдать предложенное соглашение сейчас», — говорится в публикации.

Политический хаос, вызванный необходимостью конституционных изменений и референдумов, может еще больше усилить уязвимость Украины перед Россией. Такая договоренность не только сомневается в безопасности страны, но и создаст прецедент для дальнейшего международного бандитизма.

Это соглашение, вероятно, будет означать конец президентства Зеленского и погрузит Украину в политический хаос, поскольку передача территории, вероятно, потребует внесения поправок в Конституцию Украины и проведения референдума, отмечает издание.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киев готов к возможному провалу мирного соглашения Трампа .

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