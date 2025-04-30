В Харькове десятки пострадавших после вечернего налета дронов на город (фото, видео)

Накануне вечером россия снова запустила «Шахеды» — под массированными ударами в очередной раз находились Харьков и Днепр. Вторая волна атаки началась после трех часов ночи, когда к угрозе ударов дронами-камикадзе добавилась баллистическая опасность, также в небе поднимались три российских Миг-31К — носители аэробалистической ракеты «Кинжал.

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В некоторых регионах воздушная тревога продолжается до сих пор, а в Воздушных силах ВСУ предупреждают о новых группах «Шахедов» курсом на Харьков. По состоянию на 7 часов утра еще несколько «ночных» дронов-камикадзе кружили на границе Киевской, Черниговской и Полтавской областей, держа курс на юго-запад.

За ними ГСЧС, в результате массированных вечерних ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили.

Россияне ударили по Харькову 16-ю "Шахедами". Фото ГСЧС

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В разных частях города возникло 10 пожаров.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано 16 ударов по Харькову. В частности, повреждены многоэтажки, частные дома и медицинское учреждение.

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Спасатели тушили пожар на 10 локациях. Фото ГСЧС

Так, попадание русского дрона-камикадзе в частный дом зафиксировано в Салтовском районе и по многоэтажке в Слободском районе. Десятки людей пострадали.

В ходе дроновой атаки в Харькове пострадали более 40 горожан. Фото ГСЧС

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что по состоянию на утро среды известно уже о 45 пострадавших. Похоже, что цифра не окончательная.

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«31 человек получил острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения разной степени тяжести, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей — 16-летний парень и 5-летняя девочка, а также 24-летняя беременная женщина», — добавил он.

А в Днепре, также атакованном «Шахедами», есть жертвы и пострадавшие.

В Днепре повреждены и разрушены частные дома. Фото из открытых источников

Местные каналы писали о попадании ударного дрона в жилой дом.

«В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома. На сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется», — уточнял глава ОВА Сергей Лысак.

Во время атаки погиб житель Днепра, еще один пострадал. Фото "Суспільне"

«Суспільне» пишет, что погиб мужчина 53 лет, а 78-летний местный житель получил ранения. Больше всего разрушений зафиксировано в частном секторе — один дом уничтожен, еще несколько — повреждены.

Также повреждены предприятие, бюро ритуальных услуг и автомобиль.

В Днепре российские "Шахеды" ударили по частному сектору. Фото "Суспільне"

Напомним, что на днях массированной атаки ударными дронами россиян подверглась Черкасщина, где был поврежден объект газовой инфраструктуры.

Фото ГСЧС

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