В Харькове десятки пострадавших после вечернего налета дронов на город (фото, видео)
Накануне вечером россия снова запустила «Шахеды» — под массированными ударами в очередной раз находились Харьков и Днепр. Вторая волна атаки началась после трех часов ночи, когда к угрозе ударов дронами-камикадзе добавилась баллистическая опасность, также в небе поднимались три российских Миг-31К — носители аэробалистической ракеты «Кинжал.
В некоторых регионах воздушная тревога продолжается до сих пор, а в Воздушных силах ВСУ предупреждают о новых группах «Шахедов» курсом на Харьков. По состоянию на 7 часов утра еще несколько «ночных» дронов-камикадзе кружили на границе Киевской, Черниговской и Полтавской областей, держа курс на юго-запад.
За ними ГСЧС, в результате массированных вечерних ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили.
В разных частях города возникло 10 пожаров.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано 16 ударов по Харькову. В частности, повреждены многоэтажки, частные дома и медицинское учреждение.
Так, попадание русского дрона-камикадзе в частный дом зафиксировано в Салтовском районе и по многоэтажке в Слободском районе. Десятки людей пострадали.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что по состоянию на утро среды известно уже о 45 пострадавших. Похоже, что цифра не окончательная.
«31 человек получил острую реакцию на стресс, 14 человек получили ранения разной степени тяжести, пятеро госпитализированы. Среди пострадавших двое детей — 16-летний парень и 5-летняя девочка, а также 24-летняя беременная женщина», — добавил он.
А в Днепре, также атакованном «Шахедами», есть жертвы и пострадавшие.
Местные каналы писали о попадании ударного дрона в жилой дом.
«В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома. На сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется», — уточнял глава ОВА Сергей Лысак.
«Суспільне» пишет, что погиб мужчина 53 лет, а 78-летний местный житель получил ранения. Больше всего разрушений зафиксировано в частном секторе — один дом уничтожен, еще несколько — повреждены.
Также повреждены предприятие, бюро ритуальных услуг и автомобиль.
Напомним, что на днях массированной атаки ударными дронами россиян подверглась Черкасщина, где был поврежден объект газовой инфраструктуры.
Фото ГСЧС232
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