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Книга рецептов

Быстрый японский салат из огурцов: рецепт, который станет вашим фаворитом лета

16:57 30 апреля 2025
Как приготовить японский салат из огурцов - Рецепт салата

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), ранее поделившаяся рецептом тирамису из черствой паски, рассказала, как приготовить японский салат из огурцов.

«Суномоно. Быстрый японский салат без майонеза. Минимум ингредиентов. Максимум вкуса», — написала она.

Ингредиенты:
Огурцы — 3 средних;
Уксус рисовый (или яблочный) — 1 ст л;
Соевый соус — 0,5 ст л;
Сахар — 0,5 ст л;
Соль
Кунжут

«Что добавить? В заправку можно добавить немного имбиря и чили, если любишь пикантное; Если есть кунжутное масло, то тоже добавляйте; Креветку или даже крабовые палочки; Водоросли вакаме. Продаются во всех отделах с японскими продуктами», — рассказала Валя Саенко.

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Способ приготовления:

«Огурец нарезаем тоненько. Если есть терка — мандолина, то на ней. Солим и оставляем чтобы стекла влага. На минимум 10 минут. За это время готовим соус. К уксусу добавляем сахар и соевый. Добавляем по своему вкусу. Здесь я написала сколько брала я. Но помним! Заправка должна быть кислой! Все хорошо перемешиваем до растворения сахара. Огурцы промываем от соли и даже немного отжимаем. Заправляем наш салат и обильно посыпаем кунжутом. Готово! Сохраняй рецепт! Я уверена, что он станет твоим фаворитом лета», — написала кулинар.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить чудо-сухарики из пасок к чаю и кофе.

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