Чудо-сухарики из пасок к чаю и кофе: вкусно так, что не оторваться

Если вы приготовили или купили много пасок, а, возможно, вам кто-то еще и преподнес в качестве угощения, приготовьте сухарики. Они такие вкусные, что вы не сможете оторваться. А готовятся легко и быстро. В этом сможете убедиться сами.

Кстати, сухарики из пасок можно приготовить лишь раз в году. Воспользуйтесь моментом. К чаю и кофе это изумительное дополнение.

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Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом лакомства, которое вас восхитит. Пользуйтесь проверенными рецептами кулинаров — и вы не испортите продукты, которые стоят недешево, а также не потратите свое время зря. Готовьте с удовольствием — это очень важно.

Чудо-сухарики из паски к чаю и кофе Измельчить оставшуюся после праздника сухую паску в блендере. Сушить при температуре 170 градусов в духовке минут 10−15. Выключаем духовку и пусть сухари стоят в духовке. Такие сухарики идеальны для десертов. Часть паски можно порезать на ломтики и тоже подсушить. Такие сухарики подойдут для чаепития. РЕКЛАМА Приятного аппетита!

А шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) предложила свой вкусный способ «утилизации» зачерствевших пасок.

Фото Эллы Ивановой

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