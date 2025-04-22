Тирамису из черствой паски: оригинальный рецепт известной шеф-повара

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), которая перед Пасхой делилась рецептами праздничной выпечки, в частности, паски на топленом молоке и творожно-шоколадной с вишневой начинкой, предложила вкусный способ «утилизации» зачерствевших пасок.

ВІДЕО ДНЯ

«Если вдруг у вас осталась пасочка, которая уже начала черстветь, или вам подарили не очень вкуснуою, то оставляю прекрасный и вкусный вариант ее утилизации», — пишет она на своей странице в соцсетях и делится рецептом тирамису.

Ингредиенты: Паска — 400 г (приблизительно);

Маскарпоне — 250 г;

Сливки 33% - 200 г;

Желтки — 2 шт;

Сахар — 50 г;

Кофе — 4 порции эспрессо;

По желанию — в кофе можно добавить вкусный алкоголь

Какао для посыпания.

Читайте также: Пасхальные десертные яйца со вкусом тирамису: вкусно и необычно

Приготовление: РЕКЛАМА Паску нарезать на ломтики толщиной примерно с палец, при желании их можно подсушить в духовке.

Для крема желтки с сахаром поставить на водяную баню и взбивать до растворения сахара и приобретение смесью пышности. Снять с огня и взбивать еще 2−3 минуты, после чего добавить маскарпоне и, осторожно помешивая, взбитые сливки. Масса должна быть густой, но нестабильной.

На дно формы выложить пропитанные кофе кусочки паски (это нужно делать быстро, чтобы ломтики не сильно размокли) и выложить половину крема. Посыпать какао и повторить процедуру.

Выдержать в холодильнике от 1 до 4 часов. Посыпать какао и подавать к столу.

Материал «Тирамису без сырых яиц: очень нежный и вкусный десерт от красавицы-блогерши Alina FooDee» читайте на нашем сайте.

Фото — скриншот

РЕКЛАМА

39

Читайте нас в Facebook