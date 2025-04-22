Тирамису из черствой паски: оригинальный рецепт известной шеф-повара
Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), которая перед Пасхой делилась рецептами праздничной выпечки, в частности, паски на топленом молоке и творожно-шоколадной с вишневой начинкой, предложила вкусный способ «утилизации» зачерствевших пасок.
«Если вдруг у вас осталась пасочка, которая уже начала черстветь, или вам подарили не очень вкуснуою, то оставляю прекрасный и вкусный вариант ее утилизации», — пишет она на своей странице в соцсетях и делится рецептом тирамису.
Ингредиенты:
- Паска — 400 г (приблизительно);
- Маскарпоне — 250 г;
- Сливки 33% - 200 г;
- Желтки — 2 шт;
- Сахар — 50 г;
- Кофе — 4 порции эспрессо;
- По желанию — в кофе можно добавить вкусный алкоголь
- Какао для посыпания.
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Приготовление:
- Паску нарезать на ломтики толщиной примерно с палец, при желании их можно подсушить в духовке.
- Для крема желтки с сахаром поставить на водяную баню и взбивать до растворения сахара и приобретение смесью пышности. Снять с огня и взбивать еще 2−3 минуты, после чего добавить маскарпоне и, осторожно помешивая, взбитые сливки. Масса должна быть густой, но нестабильной.
- На дно формы выложить пропитанные кофе кусочки паски (это нужно делать быстро, чтобы ломтики не сильно размокли) и выложить половину крема. Посыпать какао и повторить процедуру.
- Выдержать в холодильнике от 1 до 4 часов. Посыпать какао и подавать к столу.
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