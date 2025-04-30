Разбронирование врачей: в Минобороны сделали важное заявление

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, некоторых медиков лишат бронирования, пока Министерство здравоохранения готовит список. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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В начале года правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центрам крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы.

«В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении Минздрава.

Как отметили в Министерстве обороны Украины, запрос в Министерство здравоохранения касается не всех медиков, а лишь ограниченного количества специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и критически необходимых для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины — в частности Сухопутных войск.

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Так, речь идет о должностях: санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев); фельдшеров; военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности «лечебное дело (семейный врач)» и некоторых других специальностей, которые планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

«Причина такого запроса — системная нехватка медицинских кадров в медицинских подразделениях. После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года № 36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала. Решение о разбронировании касается только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в подкреплении», — сообщили в Минобороны.

Как писали «ФАКТЫ», народные депутаты планируют ввести контракты для лиц старше 60 лет.

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