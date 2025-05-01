Прозрачность и золото: дизайнер назвал главные образы на выпускной

Известный дизайнер Андре Тан, который поделился самыми актуальными образами лета-2025, обратился к будущим выпускницам. На своей странице в социальной сети Тан выложил несколько примеров, как стильно и модно выглядеть на торжественном собрании. По словам дизайнера, уместными будут платья и костюмы светлых оттенков с металлическими деталями в аксессуарах.

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«Уже совсем скоро сезон выпускных, поэтому собрал для вас идеи стильных образов для этого особенно дня», — написал Андре, предлагая свои варианты.

По мнению дизайнера, актуальными будут платья с асимметричными деталями.

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«Немного игры с формами — и ты уже привлекаешь внимание, — считает Тан. — Прозрачное, но деликатное, платье. Легкий шифон, органза или вставки из сетки — выглядит нежно и небанально. Если чувствуешь, что платье не твое — выбирай костюм! Это смело и очень стильно. Объемные цветы — еще один большой тренд. Можно выбрать платье с аппликациями или маленькими вышивками».

К образам Тан рекомендует добавить серебристые босоножки, золотистый клатч, металлические серьги или «металлический» макияж глаз.

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Подписчицы поблагодарили дизайнера за образы, но отметили, что хотели бы услышать рекомендации и для парней.

«Прозрачные платья — это любоф, даже не на выпускной», — написали в ответ.

«А ребятам что надеть?» — спросили Тана.

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«А можно подборку для парней-выпускников? — предложили тему. — Потому что для мам парней всегда минимум информации».

Ранее дизайнер прокомментировала изменения в образе Владимира Зеленского.

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