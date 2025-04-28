Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что уже на этой неделе администрация Трампа решит, будет ли она продолжать искать пути урегулирования российского вторжения в Украину путем переговоров или переключит свое внимание на другие вопросы. Об этом пишет The New York Times.

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«Эта неделя будет очень важной, — сказал Рубио в эфире программы „Встреча с прессой“ на телеканале NBC. — Мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать участвовать в этом деле, или пора ли сосредоточиться на других вопросах, которые в некоторых случаях являются не менее, а то и более важными. Но мы хотим, чтобы это произошло. Есть основания для оптимизма, но, конечно, есть и основания для реализма. Мы близки, но недостаточно близки».

Было непонятно, являлось ли целью предложенного им плана оказать давление на Украину и россию, чтобы они согласились начать прямые переговоры ради заключения соглашения, или президент Трамп и его помощники серьезно рассматривают возможность отказаться от переговоров.

Замечания Рубио прозвучали на следующий день после того, как Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в залах Ватикана, когда оба лидера присутствовали на похоронах Папы Римского Франциска. Помощники опубликовали фотографии двух президентов, сидящих рядом и разговаривающих в базилике Святого Петра.

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После встречи с Трампом Зеленский поблагодарил президента США в сообщении в социальных сетях и сказал, что эта встреча была «очень символической, которая имеет потенциал стать исторической, если мы достигнем общих результатов». А Трамп чуть ли не впервые раскритиковал действия путина и пригрозил тому санкциями.

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