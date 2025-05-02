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Книга рецептов

Готовим английские сконы: изысканно и одновременно просто

20:08 2 мая 2025
английские сконы

Британцы сторонники традиций и ритуалов. Даже чай они пьют четко по часам. А к чаю на выбор предлагают различные сэндвичи, бисквиты и конечно сконы. Нельзя назвать такую выпечку булочками, или пирогами и печеньем не назовешь, поэтому это сконы, отдельный вид выпечки к завтраку. Они имеют одну особенность, при выпечке примерно посередине скона должна появиться трещинка. Именно по этой трещине отламывают верхушку скона, намазывают сливочным маслом и джемом и накрывают, делится фудблогер Светлана Климовская.

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 75 г сахарной пудры
  • 10 г разрыхлителя
  • 130 г сливочного масла
  • 130 г молока
  • 1 яйцо

Приготовление:

Сухие ингредиенты просеять. Добавить охлажденное и порезанное кубиком сливочное масло, быстро растереть руками в крошку.

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Далее ввести смесь из молока, яйца и сахарной пудры, быстро замесить тесто, если нужно припылить поверхность мукой.

Раскатать между двумя листами пергамента 20 мм, оставить в холодильнике на 1,5 часа.

Вырезать круги 5−6 см в диаметре или треугольники.

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Смазать яйцом перед выпеканием. Выпекать 20 мин при 180 градусах.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт творожного пирога из лаваша — быстрого и простого блюда для «ленивых» хозяек.

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