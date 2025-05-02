Готовим английские сконы: изысканно и одновременно просто
Британцы сторонники традиций и ритуалов. Даже чай они пьют четко по часам. А к чаю на выбор предлагают различные сэндвичи, бисквиты и конечно сконы. Нельзя назвать такую выпечку булочками, или пирогами и печеньем не назовешь, поэтому это сконы, отдельный вид выпечки к завтраку. Они имеют одну особенность, при выпечке примерно посередине скона должна появиться трещинка. Именно по этой трещине отламывают верхушку скона, намазывают сливочным маслом и джемом и накрывают, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 75 г сахарной пудры
- 10 г разрыхлителя
- 130 г сливочного масла
- 130 г молока
- 1 яйцо
Приготовление:
Сухие ингредиенты просеять. Добавить охлажденное и порезанное кубиком сливочное масло, быстро растереть руками в крошку.
Далее ввести смесь из молока, яйца и сахарной пудры, быстро замесить тесто, если нужно припылить поверхность мукой.
Раскатать между двумя листами пергамента 20 мм, оставить в холодильнике на 1,5 часа.
Вырезать круги 5−6 см в диаметре или треугольники.
Смазать яйцом перед выпеканием. Выпекать 20 мин при 180 градусах.
И приятного аппетита!
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