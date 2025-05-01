Шукеты: порадуйте себя французской выпечкой из заварного теста

Это маленькие, пустые внутри пирожные, но их можно наполнить заварным кремом. Шукеты выпекают при 150−160 градусах, чтобы сахар в гранулах не начал плавиться и сохранил форму, делится фудблогер Светлана Климовская.

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Шукеты

Ингредиенты для заварного теста

100 г воды

100 г молока

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90 г сливочного масла

1 г соли

7 г сахара

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110 г муки

200 г яиц

Приготовление

В сотейнике с толстым дном смешать молоко, воду, масло, соль, сахар. Довести до кипения. Как только смесь хорошо закипит, снять с плиты и всыпать сразу всю муку. Перемешать быстро лопаткой. Вернуть на огонь и постоянно мешать. Если вы увидели на дне сотейника пленку, значит тесто подсохло. Снимаем тесто с плиты и энергично мешаем, чтобы испарилось больше влаги. Далее можно переложить тесто в чашу планетарного миксера с насадкой весло.

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Постоянно помешивая, вливать яйца до полного введения и однородности теста. Или вводить яйца и энергично мешать вручную силиконовой лопаткой.

Тесто переложить в кондитерский мешок. Использовать сразу, можно также хранить в холодильнике трое суток. На перфорированный коврик отсадить шукеты. Диаметр может быть от 2−2,5 см для совсем маленьких без начинки. Для более крупных с начинкой — 3−3,5 см. Каждый посыпать термостабильным гранулированным сахаром. Выпекать при 150 градусах 25−30 мин. Ориентируйтесь по внешнему виду. Основания должны хорошо зарумяниться и подняться. Вынуть из духовки, охладить и только потом снимать с коврика, можно помогать себе острым ножом.

Заварной крем для начинки.

300 г молока

50 г желтков

100 г сахара

1 ч. л. ванильной пасты

20 г кукурузного крахмала

30 г сливочного масла

Способ приготовления

Растереть желтки с сахаром и кукурузным крахмалом с помощью венчика. Нагреть молоко с ванилью до кипения, но не кипятить. Постепенно влить в сахарно-желтковую смесь, постоянно мешая. Вернуть на огонь, довести до кипения и проварить 1 мин. Интенсивно мешаем венчиком, чтобы не образовались комочки. Снять с огня, добавить сливочное масло, размешать. Перелить в контейнер, накрыть в контакт пленкой и полностью охладить в холодильнике. Наполнить шукеты.

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