Смертельный шопинг: каждая покупка иранских товаров инвестирует в «Шахед»

Каждую ночь украинцы вздрагивают от звуков воздушной тревоги, когда российские агрессоры запускают иранские «Шахеды» по городам Украины. А днем мы покупаем иранские финики, фисташки и изюм, не осознавая, что своими деньгами финансируем собственную смерть.

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Что лежит на полках магазинов

В сетях крупных украинских супермаркетов обнаружены десятки наименований иранского производства. На эту проблему обратил внимание экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Просматривая в „Новусе“ полки с сухофруктами, обратил внимание на поставщика. Компания „ДжастФрут“. Проверка через „Опендатабот“ показала, что владелец — выходец из Ирана. И поставляет он продукты именно из Ирана», — написал эксперт на своей странице в соцсети.

Кушнирук поднял ключевой вопрос: «Как товары из страны, поставляющей россии смертоносные дроны для войны против Украины, беспрепятственно попадают на украинские прилавки?».

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Блогер Сергей Наумович обнародовал дополнительную информацию по этой теме.

«Ашан» под собственным брендом продает иранские товары… Маленькие симпатичные изюминки, этикетка на русском? Подозрительно! ТМ «Санта Вита», производитель «ФудПрод». Страна происхождения? Снова Иран!" — написал Наумович в соцсети.

Отмечается, что поставщики «ДжастФрут», «Ника Шанс», «ФудПрод» импортируют продукцию из страны, которая открыто вооружает россию. Некоторые маскируют происхождение товаров, используя этикетки на русском языке или указывая ложную страну-производителя: Турцию, ОАЭ, Тунис или Египет.

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Пробелы в санкционной политике

В то время, когда Иран предоставляет россии новейшие модели «Шахедов» и подписывает договор о стратегическом партнерстве, украинские государственные органы демонстрируют поразительное бездействие.

«Импорт продуктов питания остается вне санкционных списков, что вызывает справедливый вопрос, почему это позволяют поставлять в Украину», — отмечает Кушнирук.

Сергей Наумович задает похожий вопрос государственным органам.

«Почему наше государство так слабо реагирует на эти вызовы? Почему разрешает иранским товарам заполонять прилавки наших магазинов? Покупая эти товары, мы лично финансируем разработку новых „Шахедов“, которые через некоторое время полетят на наши города, школы, больницы! Если государство игнорирует это безобразие, то мы должны сплотиться», — написал Наумович.

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Кушнирук отмечает, что каждая пачка иранских фисташек — потенциальный вклад в производство «Шахедов».

«Интересно, торговые сети так же вводятся в заблуждение недобропорядочными импортерами и не предполагают, что их обманывают?» — спрашивает Кушнирук.

Что может сделать каждый украинец

Если государство не защищает нас от этой угрозы, ответственность ложится на каждого сознательного украинца:

- Проверяйте этикетки перед покупкой — смотрите страну происхождения, производителя и импортера.

- Бойкотируйте товары из Ирана, россии, беларуси, Северной Кореи.

- Избегайте торговых сетей, продающих эти товары.

- Сообщайте о таких случаях в социальных сетях и государственных органах.

- Требуйте закрыть пробелы в санкционном законодательстве.

Моральный выбор

Может ли кто спокойно покупать иранские продукты, зная, что эти деньги превращаются в детали для дронов, которые убивают украинцев? Это вопрос не потребительского выбора, а национального сознания. Война когда-нибудь закончится. Но делаем ли мы все, чтобы приблизить победу? Или, может, своими же деньгами финансируем врага? Выбор за каждым из нас. Это выбор между жизнью и смертью, между победой и поражением, между достоинством и позором. Помните: каждая копейка, потраченная на товары стран-спонсоров терроризма — это пуля в спину нашим защитникам и бессонные ночи под «Шахедами».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россияне атаковали «шахедами» Одессу, Харьков и другие города. Есть убитые и раненые.

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