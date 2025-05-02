Фонд Андрея Матюхи присоединился к оказанию помощи пострадавшим в Кривом Роге

Фонд Андрея Матюхи присоединился к инициативе, направленной на поддержку семей, потерявших детей в результате ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года. Поддержка была предоставлена в рамках партнерства с футбольным клубом «Кривбасс», который организовал благотворительный сбор совместно с бизнес-сообществом города.

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Вклад фонда — 1 миллион гривен — стал частью общей помощи, собранной для пострадавших. Средства переданы напрямую семьям погибших.

Эта инициатива состоялась в рамках программы фонда Андрея Матюхи, которая предусматривает помощь людям, пострадавшим в результате катастроф, боевых действий и несчастных случаев. Программа включает предоставление финансовой поддержки, а также медицинскую, психологическую и социальную помощь. Такой подход позволяет охватить основные потребности пострадавших и поддержать их на разных этапах преодоления последствий трагедии.

Сотрудничество с футбольным клубом «Кривбасс»

«Кривбасс» — известный украинский футбольный клуб, который был восстановлен в 2020 году. В прошлом году стал бронзовым призером и представлял Украину в еврокубках. Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — «Кривбасс» не остается в стороне от социально значимых событий. Недавно клубом был организован крупный сбор в помощь семьям погибших во время теракта в Кривом Роге.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Матюха поддержал «Охматдет»: инновационное оборудование Thompson меняет подход к детским операциям.

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